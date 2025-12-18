外送員送貨見錢眼開A走現金貨款26萬元 法院裁准羈押禁見

涉嫌侵占26萬元現金貨款的吳姓女外送員(圖右、著背心)，今(12/18)日凌晨搭乘囚車前往台北女子看守所。呂志明攝



有竊盜前科紀錄的吳姓女子，在Lalamove平台擔任外送員，日前接受委託運送總價值26萬元的現金及3C商品時，竟然據為己有還將部分商品變賣，警方獲報後循線將吳女逮捕到案移送北檢法辦，檢察官偵訊後認為吳女涉犯《刑法侵占罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押的事實及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，吳女在今(12/18)日凌晨搭乘囚車前往台北女子看守所。

51歲的吳姓女子，2009年間利用居住在翟姓友人住處，趁機竊取友人現金2萬8000元與行李箱，被桃園地方法院依竊盜罪判處拘役40日；2023年9月間，她又趁著居住在陳姓好友兒子的住處，拿走好友兒子的存錢筒，總計4050元，再度被依竊盜罪判拘役30日。

廣告 廣告

台北市興隆路3段一家通訊行，日前委託Lalamove吳姓女送貨員將總價值超過26萬元的貨品，包括5.4萬元現金、6支iPhone 17、vivo旗艦機，以及5副蘋果AirPods耳機，分別送往信義區與內湖區的分店，沒想到送貨員在取貨後未依約送達，業者多次撥打電話皆無法聯繫上對方，只得向警方報案。

警方成立專案小組，調閱多處監視器畫面追查吳女行蹤，發現她已逃往台中市躲藏。12月16日下午1時許，專案小組在台中市將其逮捕。經偵訊，吳女供稱因生活拮据而起意侵占，並將部分贓物銷售變現。然而，警方僅在其身上找到9千元現金及3支未銷贓的手機，其餘貨款及商品已無法追回。

由於吳女涉嫌侵占罪遭警方移送台北地檢署偵辦。檢察官認為其有羈押必要性，向台北地院聲請羈押禁見獲准。今日凌晨，吳女搭乘囚車前往台北女子看守所。

更多太報報導

美光扮救世主費半台積電ADR卻續挫！ 陸行之:要看投資人對AI泡沫說買單否

劍指輝達！路透曝Google獲Meta相助 推動TPU加速普及

美次卿：台灣參與矽和平峰會貢獻寶貴 共推供應鏈合作