外送員遭強力手電筒照眼睛 下車理論反被對方揮拳臉掛彩

花蓮縣一名34歲潘姓外送員在執勤過程中，遭到一名45歲劉姓男子以強力手電筒照射眼睛，導致視線受阻不適。當潘姓外送員下車理論時，雙方爆發口角，最終演變成肢體衝突，外送員臉部遭到毆打掛彩。警方調查發現，這名劉姓男子有暴力前科，就在本月9日，他才因購票問題在台鐵吉安站攻擊站務員，不到20天又再度犯案，引發社會關注。

外送員被灰衣男子用強力閃光燈照眼睛，上前理論反被揍。（圖／TVBS）

事件發生在25日晚間6時許，潘姓外送員行經花蓮吉安中華路附近時，在轉彎過程中突然被劉姓男子用強力手電筒照射眼睛。強烈的光線讓潘姓外送員感到極度不適，他停下車輛想要詢問對方為何這麼做，卻不料引發口角衝突。潘姓外送員表示：「他逆向，然後用手電筒照我眼睛，然後我停下來，他就要這樣打，啊我是不是就這樣擋，然後就直接灌我啊。」一名目擊民眾描述當時情況：「外送員被打到流鼻血，兩人越吵越往遠處走。」在衝突過程中，劉姓男子朝外送員揮拳，導致外送員臉部受傷流血。打完人後，劉姓男子企圖逃離現場，幸好有目擊民眾立即報警，才使他無法脫逃。

大批警力趕到現場後，試圖了解事發經過。當警方詢問時，劉姓男子辯稱是出於自我防護，還否認自己有照射外送員：「手電筒啦，什麼東西，晚上走路這麼多車」，警方追問：「照別人喔」，劉姓男子回答：「什麼照別人，我哪有照別人，他騎摩托車要撞我欸。」經警方調查發現，劉姓男子並非初犯。就在本月9日，他才因購票問題在台鐵吉安站攻擊站務員，此次又因手電筒事件揮拳傷人，不到20天內兩度因暴力行為被送進警局。目前警方已針對這起事件進行深入調查，以釐清完整責任歸屬。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

