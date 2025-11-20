外送員麥金路坑洞摔車亡 謝國樑：儘速修復.助家屬維護權益

基隆市 / 綜合報導

基隆安樂區的麥金路3巷，這幾天受到連日大雨影響，路面出現大坑洞，11日甚至造成一名外送員自摔身亡。家屬除了焦急尋找附近的監視器畫面，也想申請國賠，但因為事發路段屬於私人土地，家屬沒辦法申請國賠。對此市長謝國樑表示，市府的法律資源會協助家屬維護權益，同時認為道路確實有公共安全之虞，將要求相關單位儘速協助修復。

救護人員趕到車禍現場，緊急將騎士抬上擔架送醫治療，因為到場時騎士情況並不樂觀，騎士的機車，車殼破損，手把和車頭除了雨水還有泥巴，而腳踏板上還放有外送箱，原來這名騎士是位外送員，騎車經過這時自摔，送醫後搶救不治，他11日下午1點多，騎車經過基隆安樂區麥金路3巷，但路上當時有個大坑洞，閃避不及自摔，臉部朝下身體還卡在兩個護欄中間，雖然意識模糊但第一時間還能打電話報警，但送醫搶救後，仍因頭顱受到重創不幸身亡。

民眾說：「這條路都坑坑疤疤的啊，啊都沒有修補啊，所以我們騎車族很危險，尤其晚上時候比較黑暗，啊所以靠機車的車燈其實是不足的。」基隆市安樂區壯觀里長陳威竹說：「比較大的坑洞有10幾個，是一直常常出現，啊因為這一條路到後面，都是屬於就是，麥金路3巷，這道路是私人的，市政府都沒有辦法，就有效處理這件事情。」

事發後路面經過緊急填補，對照來看，車禍當天坑洞明顯，加上連日降雨有大量積水，而事後雖然已經有柏油補路，但還沒有完全填平，距離事發已超過1週時間，但麥金路上還是有大大小小的坑洞，經過的騎士得左閃右避，而自摔身亡的外送員家屬，也正在尋找附近的監視器畫面，同時想申請國賠，但因為車禍地點位在私人土地，無法申請。

基隆市長謝國樑說：「就這個案子我們很樂意協調一些法律資源，來跟這些家屬來協助他們，做一些法律權益的維護。」麥金路雖有公共安全隱憂，也是當地居民通勤市區必經路段之一，市長公開表示，會要求相關單位儘速協助修復，不讓憾事再發生。

