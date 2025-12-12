外送員「疑不滿被逼車」逆向二度狠撞小黃司機 熱心民眾肉身攔阻逮人

邱姓男子不滿遭逼車，竟騎車撞向張姓男子，將他撞倒在地後還想二度衝撞，所幸被現場民眾制止。（圖／翻攝自Threads @cth820518）

新北市永和區11日深夜發生傷害案件，43歲邱姓男子騎車行經中正路時，不滿駕駛計程車52歲張姓男子超車，他自認遭逼車，一氣之下竟要求張男下車理論，更逆向狠撞張男，見張男倒地還二度衝撞，而他犯案後想要逃跑，遭熱心民眾肉身攔車，警方獲報後將其逮捕，全案依傷害罪送辦。

根據當時畫面，從事外送的邱男在送完餐後，騎車行經中正路上，張男駕駛計程車與其同向，張男從外車道超車後又切進內車道，邱男認為自己被逼車，於是追上張男，拍打車窗要求其下車理論。

邱男被警方逮捕後，依傷害現行犯送辦，並於12日上午移送新北地檢署。（圖／翻攝畫面）

張男下車後，雙方爆發口角衝突，而邱男突然騎上機車，卻並非離開現場，而是迴轉撞向張男，張男遭撞倒地，邱男還想二度衝撞，現場民眾見狀立刻制止，邱犯案後想離開現場，遭熱心民眾肉身攔下。

警方獲報後到場處理，依傷害現行犯將其壓制逮捕，張男則是頭部、背部及雙側手肘擦挫傷，被緊急送醫救治後已無大礙，全案則依傷害罪送辦，相關案情仍須釐清。

