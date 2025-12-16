社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導

假外送、真偷竊！台北市文山區一家通訊行，日前將5萬多元現金外加9支手機，委託一名外送平台的外送員幫忙送貨，沒想到，對方取貨之後人就神隱，讓業者氣得報警抓人。

外送員走進通訊行內，直接拿了包裹，轉頭就走，店員不疑有他繼續忙，沒想到，過了一小時後，收貨人說遲遲沒收到貨，這下代誌大條了，因為裡面可是有9隻iphone17promax手機和現金5萬元，一共價值26萬

外送員A走26萬元"手機+現金"跑路 台中落網剩3手機。（圖／民視新聞）26萬不翼而飛，這下剉咧蛋，只好趕快報警。這間通訊行在地經營15年，三、四年前開始，忙不過來時，會用外送送貨，而當天是要將手機和錢給信義和內湖兩家分店，但明明十幾分鐘車程，外送員一個半小時都還沒到，而且對方直接神隱，電話完全聯繫不上。

老闆直呼學到教訓，短時間內，真的不敢叫外送了。員警16號下午，在台中抓到這名外送員，不過只剩下手機3支和現金新台幣9000元。對此，該外送平台回應，目前已暫停該名司機夥伴的帳戶權限，假外送、真偷竊，也讓通訊行很心碎。

