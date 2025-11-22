外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者
勞動部推出外送專法，保障外送員時薪不得低於245元，不過有外送員說，現在時薪約200元左右，多出的成本恐怕由消費者跟店家吸收，訂外送成本拉高導致需求減少，預估5萬名外送員失業。不過工會表示外送平台聲稱，保障員工時薪達270至290元，高過專法的245元，成本不應該調漲。
勞動部推出的外送專法，要保障外送員時薪達245元，但這個數字已經高過外送員平均時薪現階段標準（約200元），因此多出來的成本（約40元）可能就會轉嫁給消費者。
外送員：「平台他不會吸收這個費用啊，你基本上多出來的成本，一定是轉嫁給客人啊，一方面提高客人的費用，一方面又苛刻外送員的薪資獎勵，整個來說賺錢的永遠都是平台。」
勞動部確保外送員薪資，不得低於最低工資1.25倍，以2026年最低時薪換算是245元。外送員論單計酬，一小時接單量，獲利約200元左右，低於草案標準，調漲薪資保障了外送員，但成本若轉嫁給消費者，你能接受嗎？
民眾：「調整到100塊錢以內的話，是可以接受的，就是20塊這樣我覺得可以。」
未來外送成本可能變高，導致需求下降，外送員供過於求。台灣數位平台經濟協會發聲明，一年可能流失高達1.45億筆訂單，蒸發460億元產值，約5萬名外送員失去工作，要是因此外送員改行，恐怕惡性循環，消費者未來訂外送，等待時間恐怕也會拉長。
民眾：「有時候會趕時間，訂餐的話如果時間太慢的話，我就有可能取消訂單。」
民眾：「現在外送其實就等滿久的，未來還要更久的話，就覺得不太行。」
工會則主張，外送平台聲稱員工時薪達270到290元，早已高過草案標準，呼籲平台不應該漲價，將成本轉嫁消費者。
全國外送產業工會發言人蘇柏豪：「對外送員保障245元，低於平台所述的270至290元這個數字，仍然會造成成本上升的話，那就代表平台一直以來所說的數字都是在說謊。」
對此外送平台表示，現階段不便回應，但到底業者會佛心吸收還是轉嫁消費者，開啟外送大漲價時代，明年就會有答案。
