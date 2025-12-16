外送天花板出現？接單驚見「陪客吃晶華buffet」一查價格嚇傻：也太爽

記者李育道／台北報導

Lalamove近日竟出現「陪吃飯」訂單引起外送員討論。（示意圖／資料照）

即時貨運平台Lalamove主打「什麼都能送」，從文件、生鮮到大型物品皆可媒合外送員協助配送，沒想到近日竟出現「陪吃飯」訂單。臉書上有外送員分享接單截圖，一名客人透過平台下單，內容並非取貨，而是希望外送員陪同前往台北晶華酒店享用自助餐，引發網友熱議。

從截圖內容可見，該筆訂單顯示為「現在去取件」，地點位於台北市中山區中山北路二段39巷3號，距離外送員約4公里，並標示為「彈性訂單」，客人在備註欄中寫道「今晚6pm，晶華酒店伯麗廳吃飯，我有兩張餐券，愛吃buffet的人再接此單，此單是自助餐吃到飽。」

廣告 廣告

外送員只要接單，不僅可獲得126運費，還能免費享用原本需自費要價1680-2080元的飯店自助餐，讓不少網友直呼「根本賺翻」。（示意圖／Pixabay）

訂單畫面也顯示，該趟任務的外送費用為新台幣126元，狀態標示為「待收取費用」。而根據台北晶華酒店官網資訊，伯麗廳晚間自助餐平日價格為每人1680元，另須加收10%服務費；週五至週日則為每人2080元，同樣加收10%服務費，換言之，只要外送員接單，不僅可獲得126運費，還能免費享用原本需自費要價1680-2080元的飯店自助餐，讓不少網友直呼「根本賺翻」。

更多三立新聞網報導

想發財別錯過「80年一次最強天赦日」要來了 專家親授補財庫轉運大法

玩到一半被抓姦？裸男深夜爬上酒店外招牌 街上民眾全拍下

寒風夜擠山邊貨櫃屋！父子「三顆火鍋料加水」當一餐 傷痛硬撐度日

出國前必拍「2救命照」！機師太太公開神秘條碼 護照遺失也能快速補辦

