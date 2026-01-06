外送專法三讀設換算時薪門檻 完成訂單報酬保障45元起

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，首度以法律規範外送平台、外送員、消費者與商家等4方權利義務，法案將於總統公布後6個月正式施行。

專法明定，未來外送平台支付給外送員的每筆訂單報酬，從接單到完成外送所耗費的時間，換算時薪後不得低於最低時薪1.25倍，並設有最低保障金額45元，且每年將隨最低工資時薪調升比率調整。

根據三讀通過的條文，平台業者須全額直接給付外送員報酬，每月至少發給2次，並應提供報酬明細；專法同時也規定訂單資訊透明化，並確保外送員享有離線權，不得強制外送員上線接單。

在強化外送員工作權方面，若平台業者終止契約或做出對外送員不利決定，須說明理由並負舉證責任，同時設置獨立處理小組，提供外送員申訴救濟管道。另外，也要求業者須為外送員投保團體傷害及責任保險，並負擔職災保險費；政府因天然災害宣布停班的區域，平台也應停止營業並通知商家與外送員。

除保障外送員權益外，外送專法也納入消費者與商家保障。針對消費者方面，將由交通部訂定定型化契約應記載及不得記載事項，避免平台自行設置免責、模糊責任或限制退費等不利條款。此外也要求業者應保存交易、退費與申訴紀錄，在發生糾紛時須提供給主管機關，以提升爭議處理效率。

在商家權益方面，法案則要求由經濟部訂定外送合作契約範本，規範平台抽成費用、契約終止與爭議處理機制，避免平台片面制定不合理條款；同時規定平台保存金流、交易與爭議處理紀錄，提升營運透明度，降低任意扣款或終止合作的風險。

勞動部表示，法案施行過渡期內，將會同交通部、經濟部等完成施行細則與子法制定，並徵詢外送平台、外送員、工會、消費者團體及商家意見，同時協助平台業者依規調整營運模式，確保法案順利推行。

