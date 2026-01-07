外送專法三讀通過懶人包：何時上路？外送會漲價嗎？各方觀點怎麼說？【Yahoo議點通】

外送專法是什麼，你知道嗎？立法院6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，象徵台灣正式為外送產業建立專屬的法律制度，有人認為是一項好政策，但也有人擔心後續是否帶來漲價效應，引發各界熱議。究竟外送專法是什麼？為何立法？何時上路？外送專法實施後，對外送員、消費者、合作商家，會造成哪些影響？Yahoo新聞編輯室帶你一次看懂！

外送專法上路後，未來外送員的工作將更受保障，不過後續帶來的相關效應，也引發討論。

外送專法是什麼？為何立法？何時上路？

肚子餓想吃東西，用手機隨點隨送的外送服務，已是不少台灣人的日常。近來，關於外送產業有一項新變革！2026年1月6日，立法院三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，全文共計28條，重點在於保障外送員、消費者和合作商家的權益。新法會在總統公布後六個月正式實施。

外送員、消費者及合作商家，在外送產業鏈中的權利與義務，長期處於模糊地帶，各式爭議屢見不鮮，成為這次立法的契機。（截圖取自／勞動部）

之所以立法，勞動部說明，主因是外送平台產業在台灣發展十餘年，由少數大型外送平台業者（如Uber Eats、Foodpanda）形成寡占，擁有資訊、技術和品牌優勢之外，同時還主導了「外送員的派單及報酬計算」、「消費者的運費及平台使用費」及「合作商家上架條件及抽成比例」等事項，讓外送員、消費者與合作商家，在資訊取得、締約和議價方面，皆處於弱勢地位，彼此間的權利義務關係，存在日益失衡的問題。因此，急須一部整合性、制度化的專法，讓外送平台產業內的四方權利義務關係，能更平衡且健康地發展。

外送專法上路後，會有哪些影響？

外送專法上路後，對於辛苦跑單外送員、趕時間訂餐的消費者、以及用心準備餐點的合作商家，都有不同程度的影響。勞動部說明如下：

對外送員

外送員權益。（截圖取自／勞動部臉書）

對消費者

契約條款更公平：明定交通部應訂定消費者定型化契約應記載及不得記載事項，避免外送平台業者置入免責、模糊責任或限制退費等損害消費者權益的契約條款。

消費爭議處理效能提升：要求外送平台業者應保存完整的交易、退費與申訴等紀錄，如發生消費糾紛時，外送平台業者有義務提供紀錄給行政機關，以提升處理消費爭議的效能。

消費者權益。（截圖取自／勞動部臉書）

對合作商家

費用收取、抽成機制更清楚： 明定由經濟部訂定外送合作契約範本，要求外送平台揭露其費用收取與抽成、貨款結算、契約終止和爭議處理機制，避免外送平台業者單方面制定不合理的條款。

相關紀錄更透明：規定外送平台業者應保存貨款計算、交易往來及爭議處理等相關紀錄，提升金流與營運透明度，降低外送平台業者任意扣款或終止合作的風險。

合作商家權益。（截圖取自／勞動部臉書）

外送專法三讀通過，外送會漲價嗎？

站在消費者的觀點來看，外送專法的通過，可能帶來不同的效應。消基會董事長鄧惟中直言，外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上，消費者恐成為最大輸家。他也強調，消基會持續關注此一現象造成的民怨和糾紛。（華視）

Uber另曾引用公平會研究指出，倘若平台漲價5％，恐有34％民眾不再使用外送，等同產值蒸發460億元，15萬名外送員中將有5萬多人得被迫失業。（中天新聞網）

外送專法三讀通過，外送員怎麼說？

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪，對於外送專法三讀通過，樂見其成。他認為，外送專法出現，代表外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，終於得以終止。透過最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業能回到合理、可預期的制度基礎上，既能保障外送員的權益，也可促使整個產業更健康、長久地發展。（Yahoo股市）

外送專法三讀，Uber Eats、Foodpanda怎麼說？

Uber Eats

Uber Eats回應，樂見台灣推動專法討論，儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。Uber Eats將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。（今日新聞）

Foodpanda

Foodpanda表示，支持全面且廣泛討論外送專法，對目前三讀通過內容表達尊重，面對新法案，未來將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。（太報）

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞