▲外送專法三讀通過，全總籲平台補強演算法與臨停保障。（示意圖／全國總工會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，中華民國全國總工會給予肯定，同時表示此法為外送員權益「基本保障」，而外送員的勞動處境，至今仍深受平台演算法與單方規則控制。

現行專法未納入演算法透明與人工審查權，派單、報酬與停權仍由平台決定。外送員的工作資料與評價由平台全面掌控，卻未被保障存取與更正的權益，而關於外送員感到困擾的臨停問題，目前也尚未被討論。

國際勞工組織（ILO）平台經濟勞動公約預計今年通過，全總也全程參與公約相關討論與制定過程，雖然台灣不是聯合國會員國，仍可透過國際工會聯合會（ITUC）規範跨國平台企業，要求其遵守國際標準，除了保障合理報酬，更包含演算法透明、人工審查權、資料存取與更正權、禁止歧視與任意停權等核心原則，這些也是台灣外送員目前欠缺、亟需補強的權益。

全總強調，目前專法已通過，平台切勿再以漲價、掉單製造恐慌掩飾企業責任，外送員需要的是平台方真正有效的制度調整。