外送專法三讀通過 廖偉翔：停止科技壓榨外送員

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，外界高度關注外送產業正式邁入法制化階段。國民黨立委廖偉翔表示，這部專法的誕生，是為了回應外送產業長期存在的制度失衡與信任危機，立法目的很清楚，就是不能讓所謂的科技創新，成為剝削勞工、壓榨商家，甚至讓消費者多付費的遮羞布。

廖偉翔指出，上週朝野協商的關鍵時刻，有工程師揭露平台以「絕望分數」等演算法精準操控外送員，甚至透過人為延遲製造假象、挪用福利金，凸顯演算法黑箱已對勞動關係與產業信任造成嚴重衝擊，立法正是為了補上制度缺口。

廖偉翔說明，外送專法完成三大歷史性保障。首先，在外送員權益方面，確立基本報酬隨基本工資成長，並完善保險與申訴機制，讓外送不再是賭命跑單，而是一份有尊嚴的工作。

廖偉翔提到，在商家與消費者保障上，透過定型化契約規範，防止平台對餐飲業者養套殺，讓業者專注食安與本業，也確保消費者支付的費用能反映在服務品質，而非僅成為平台抽成與各式名目收費。

廖偉翔接著說，針對外界最關注的演算法問題，廖偉翔表示，專法在保留業者彈性的同時，確立演算法透明化原則，讓數位經濟回歸良性創新競爭，拒絕無止境的數位壓榨，強調科技始終來自人性，人類不應成為被數據奴役的工具。

廖偉翔也特別感謝跨黨派合作與行政部門的共同努力，包括台灣民眾黨前立委賴香伶、民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委陳昭姿，以及國民黨立院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥，並肯定勞動部在修法過程中的協助。

