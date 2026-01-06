外送專法三讀通過 明定每筆訂單報酬45元起並隨最低工資調整 55

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，明定每單外送換算時薪不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元，為長期處於灰色地帶的外送工作者，補上制度性保障。立委廖偉翔表示，透過專法，不僅保障外送員權益，不被科技壓榨，也保障商家與消費者享有服務品質。

廖偉翔指出，部分平台利用所謂「絕望分數」演算法，精準操控司機接單行為，甚至透過人為延遲製造假象、挪用福利金，證實演算法黑箱早已造成嚴重的信任危機。他強調，平台不該藉「科技創新」之名，淪為剝削勞工、壓榨商家、還要消費者多付費的遮羞布。

廖偉翔說明，透過這部專法，完成了三大歷史性保障，包括保障外送員權益，確立基本報酬、完善保險與申訴機制，讓跑單更有尊嚴，不再是賭命；再者，保障商家與消費者，能透過定型化契約杜絕「養套殺」，讓餐飲業者能專注食安；讓消費者付出的每一分錢，都能真正反映在服務品質，而非僅是平台的抽成及巧立名目的收費。另外，更規範演算法透明，在保留業者彈性的同時，確立「透明化」規則，讓數位經濟回歸良性的「創新競爭」，拒絕無止境的「數位壓榨」。

「三讀通過不是終點，而是產業法制化的起點。」廖偉翔進一步說，外送員不僅是產業的支柱，更是支撐台灣便利生活的英雄。

立委黃健豪認為，修法的上位精神，是希望透過合理報酬與拒單權，讓外送員不必為了生存而疲勞駕駛，這不只保護外送員，也保護了所有用路人的安全。他強調，修法過程是與跨國平台及隨時變動的演算法在競爭，也明確感受到跨國平台在輿論及政府溝通上，對台灣各界的強力施壓，已擔任8年Uber執行長的Dara Khosrowshahi，也為了此案在去年12月12日首次來到台灣，表達他反對「禁止疊單」的立場。

黃健豪強調，這是民生法案，也是一部伴隨科技與就業市場改變而生的法案，一定有不完美的地方，但會把它當作起點，距離法案正式上路還有6個月的時間，繼續了解各界的反應，努力跟變動中的社會持續溝通。

