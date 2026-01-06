外送專法三讀通過 每單報酬保底45元 兩大平台：恐牽動產業與消費成本 3

CNEWS匯流新聞網者王佐銘／綜合報導

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，為全台首部專法明確規範外送員權益、平台責任與消費者保障。新法重點包括外送員每筆訂單報酬不得低於45元、強制平台投保相關保險、限制平台片面改約，並要求派單時須清楚揭露報酬與取送資訊。對此，兩大外送平台 Uber Eats 與 foodpanda 皆回應尊重立法結果，但坦言新制恐對產業運作、商家與消費者產生連帶影響。

根據三讀通過條文，平台提供訂單予外送員時，須明確告知預估報酬、取餐與送達地點，外送服務期間換算後的時薪，不得低於最低工資的1.25倍，且每筆訂單不得低於新台幣45元，並將隨最低工資調整機制定期調升。外界解讀，此舉形同限制過去常見的「疊單」模式。

在保障外送員安全方面，新法明定平台須替外送員投保團體傷害保險與責任保險，未完成投保前不得提供外送服務；同時禁止平台強制排定上線時間，外送員可自由拒單或下線休息，平台不得因此採取不利對待。此外，若平台變更或增補涉及外送員重要權利義務事項，須經外送員同意，未經同意公告者將不具效力。

不過，外送專法也引發對市場衝擊的討論。去年底 Uber 執行長庫斯洛沙希訪台時曾指出，若禁止疊單，消費者每筆訂單成本恐增加約20元；Uber Eats 台灣總經理李佳穎亦曾表示，專法對疊單定義若過於嚴格，恐影響外送效率，迫使平台調整營運模式。

針對法案三讀通過，Uber Eats 表示，樂見台灣推動外送專法討論，儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性溝通，期盼後續施行細則能兼顧市場運作與產業需求，平衡多方權益。

foodpanda 則回應，對三讀通過內容表達尊重，面對全新訂定的法規，將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各界溝通，以因應可能的產業變動與市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供穩定且優質的服務。

外送專法預計於總統公布後六個月內正式上路，後續施行細則與實際執行方式，將成為影響外送產業走向與消費體驗的關鍵觀察重點。

