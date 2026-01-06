外送專法三讀通過「每筆訂單報酬最低45元」 兩大外送平台稱尊重

外送員專法今日三讀通過，兩大平台均表示尊重，外送員工會則表示，未來將轉換角色，持續監督專法落實情形。資料照，廖瑞祥攝。



立法院今日（1/6）三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，明定每單報酬、申訴機制、主管機關與天災需停止營業等規定，預計最快8月上路。兩大外送平台均表達尊重，Uber Eats表示，期盼施行細則能考量市場運作與產業需求，平衡多方權益；foodpanda則指出，將陸續啟動各項營運模擬，因應可能產業變動及市場衝擊。

立法院今日三讀通過外送員專法，明定每筆訂單基本報酬不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。此外，提供訂單予外送員時，應明確告知預估報酬、取送商品地點，形同禁止疊單。

昔喊專法通過要漲價 Uber Eats再發聲

對此，去年底Uber執行長庫斯洛沙希訪台時曾說，外送專法禁止疊單，恐讓消費者每單要多付20元成本，Uber Eats台灣總經理李佳穎也以公開信表示，專法對「疊單」定義的落差，恐致外送效率消失，營運可能需要調整。如今立院修法通過，Uber Eats回應「儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但我們尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通。」

Uber Eats指出，希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。Uber Eats將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。

Foodpanda則表示，支持全面且廣泛討論外送專法，對目前三讀通過內容表達尊重，面對新法案，未來將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。

強調專法通過非終點 工會籲平台展開實質對話

參與推動外送員專法制定的台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員權益的爭取歷程已超過6年半，自專法正式倡議至今也歷經5年，過程中數度面臨平台反對、社會誤解與政治現實的高度阻力，今日能完成三讀立法，實屬得來不易的重要里程碑。全國外送產業工會理事長陳昱安強調，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點。未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會也將從過去倡議立法的角色，轉型為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障被稀釋或架空。

外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪則指出，外送專法的完成，象徵外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態終於得以畫下休止符，透過最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業回到合理、可預期的制度基礎上，這不只是保障外送員，更是讓整個產業走向健康、可長可久發展的關鍵第一步。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明喊話平台業者，應主動與工會展開制度落實的實質對話，就執行細節、資訊揭露與爭議處理建立透明溝通機制，唯有在兼顧平台、外送員、消費者與商家四方權益與責任的前提下，外送產業才能維持良性競爭與永續經營。桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎則指出，專法通過後，希望全民一起來審視業者在追求高獲利的情況下「提高消費者端的價格合理嗎？」

