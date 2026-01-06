外送專法三讀通過 洪孟楷：「四方共好」撐起大家日常生活

立法院會6日三讀通過外送專法，立委洪孟楷表示通過將讓外送制度走向「消費者、餐廳、外送員、平台」四方共好。（立委洪孟楷服務處提供／吳嘉億新北傳真）

立法院會今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，國民黨立委洪孟楷發文畫重點說明，強調外送員撐起大家日常生活，專法通過將讓外送制度走向「消費者、餐廳、外送員、平台」四方共好。

洪孟楷提到，這次立法的核心，就是把責任寫進法律，把保障落實到每一單外送。首先說明平台與外送員具僱傭關係，勞動權益全面適用《勞基法》與《職安法》，不再模糊，對於勞資關係可以更清楚。

文中再提到，對於報酬訂有每單外送換算時薪不得低於最低工資的 1.25 倍，且每單至少 45 元，並隨最低工資調整的基礎保障；另外平台每月至少給付兩次報酬，並提供清楚明細，避免黑箱計價，讓薪資可以透明且固定給付；另外還有申訴制度、拒單、下線、天災停班就停送及職災即時通報等權利及保障，都是專法內容與重點。

洪孟楷最後並說到，外送工作撐起大家的日常生活，也值得一部站在勞動者立場的法律；強調這只是第一步，接下來會持續關注並監督執行到位。

