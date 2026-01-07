外送專法三讀通過！ 消基會：消費者恐成最大輸家

台北市 / 林李翰 綜合報導

立法院昨（6）日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」。對此，消基會董事長鄧惟中表示，外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上，消費者恐成為最大輸家。

「外送員權益保障及外送平台管理法」內容指出，要求業者給予外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於最低工資法時薪的1.25倍，且不得低於新台幣45元，還要建立外送員申訴制度、替外送員投保團體傷害保險及責任保險，否則該外送員不得提供外送服務。

根據《聯合新聞網》報導，消基會董事長鄧惟中表示，此一專法是勞動部的法，主旨是保護勞工的權益，對消費者的保障「無法太期待」。外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上，消費者恐成為最大輸家。

鄧惟中指出，有法律專家分享，德國提出保護外送員權益的專法後，外送平台為了規避法律成本，紛紛成立人力仲介公司聘僱外送員，將相關勞權責任統統轉移給人力仲介公司，外送員慘遭欠薪卻求助無門，法律的善意反而重傷了外送員。他強調，消基會持續關注此一現象造成的民怨和糾紛。

