外送專法三讀通過 范雲籲訂定型化契約

照片來源：范雲臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法院會今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，為國內外送產業建立法制化標準。新法明定外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且設有新台幣45元的「保底」金額，並將隨每年最低工資調整。對此，立委范雲指出，勞動部應訂定定型化契約、保障基本報酬不得任意下修，設申訴制度並須投保。

此法案強制平台業者須為外送員投保傷害與責任險，並建立獨立申訴機制，以衡平平台、外送員、商家及消費者間的權利義務關係，全案預計在總統公布後6個月正式施行。

廣告 廣告

范雲於議場發言回顧，6年前，她的第一屆立委任期剛開始，當時外送員還在籌組工會，她就跟勞工陣線、外送員一起爭取薪資組成的透明。她提到，外送員這項工作，看似充滿自由，實際上卻因為平台不透明的規定，遭受不公平對待；例如，外送員被要求須達成一定接單率，導致他們不敢拒單；被要求次數獎勵變相誘導外送員拉長工時，間接導致外送員因趕時間面臨交通安全風險。

范雲指出，自己這幾年持續要求勞動部與交通部，重視外送員的職業安全與工作風險，成功爭取到薪資透明指引、機車外送安全指引等，來對抗演算法的減薪、颱風天外送員安全等問題。

「但只有指引仍然不夠。」范雲說，在爭取過程中，她發現需要一部專法，才能讓外送員這種新的勞動型態，在彈性與安全間，達到「flexicurity」（彈性安全），也就是安全與尊嚴並存的勞動環境。

「很高興終於在6年後，通過了外送員專法！」范雲說明，有了這部專法，勞動部有責任制定定型化契約，保障外送員基本報酬不得任意下修，有申訴制度、獨立處理小組，且必須替外送員投保等。

范雲強調，只有保障產業人力穩定，最終服務品質才能提升，受益的會是整個產業，及所有的消費者。

照片來源：范雲臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

總預算僵局恐釀TPASS斷炊 新北、基隆地方自救研議先代墊

批綠委兩國論提案敢撤不敢認 國民黨：白紙黑字有紀錄

【文章轉載請註明出處】