外送專法三讀過關恐掀漲價潮 平台協會：估5萬人失業

立法院6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，不過，業者擔憂新法恐促使費用調漲，若漲價5％，可能導致34％客群流失、5萬名外送員因此失業。

《外送員權益保障及外送平台管理法》昨日三讀通過。（示意圖／中天新聞）

《外送員權益保障及外送平台管理法》昨日三讀通過，該法案將於公布後6個月正式上路，全面規範外送平台業者與外送員之間的勞動保障與平台責任。根據台灣數位平台經濟協會去年11月提出的數據，台灣外送市場年交易額高達1351.28億元、年訂單量達4.27億筆，平均每日約117萬筆，其中外送員多達15萬人，產業規模龐大。協會指出，若專法通過造成業者被迫將無法吸收之新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場1年將損失1.45億筆訂單、產值蒸發總額達460億元，15萬名外送員中將有5萬多人得被迫退出此市場。

三讀通過的條文明定，外送平台業者給付外送員「每筆訂單」的基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間，依比例換算最低工資法所定每小時最低工資的1.25倍，且不得低於45元最低保障金額，相關金額將隨最低工資時薪調升比率，每年公告調整。專法也進一步明確「每筆訂單」的定義，避免實務上因派單、疊單或計費方式不透明而產生爭議。

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）去年訪台就曾表示，「禁止疊單消費者每單恐要多付20元」。Uber後續也引用公平會研究指出，若平台漲價5％，恐有34％民眾不再使用外送，等同產值蒸發460億元。

法案要求平台業者必須建立外送員申訴制度，提供明確且可運作的管道，強化外送員在平台生態系中的權益保障。外送員專法宗旨在於「使外送平台產業內的四方權利義務關係更為衡平及健康發展」，涵蓋內容包含外送員離線權、基本報酬、禁止疊單等，雖保障外送員權益，但也連帶造成業者經營成本上漲。

對於專法三讀通過，Uber Eats表達尊重態度。Uber Eats指出，儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴及消費者產生連帶影響，但公司尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性溝通，也期盼後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，兼顧多方權益。

foodpanda同樣也是表達尊重態度，表示將陸續啟動各項營運模擬，並持續與政府及相關利害關係人溝通，以因應可能出現的產業變動與市場衝擊，期盼在制度調整過程中，兼顧消費者、店家夥伴與外送夥伴的相關權益，並持續提供穩定且優質的服務。

