外送專法三讀 業者：尊重立法、平衡多方權益

（中央社記者江明晏台北6日電）立法院會今天三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，兩大外送平台表達尊重，Uber Eats回應，盼施行細則能考量市場運作與產業需求，平衡多方權益；foodpanda表示，將陸續啟動各項營運模擬，因應可能產業變動及市場衝擊。

立法院會今天三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，有關外送員薪資報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。

為保障外送員、消費者、合作商家權益及管理外送平台業者，勞動部去年11月預告制定外送員專法草案，朝野立委也紛紛提出版本草案。立法院社會福利及衛生環境委員會去年12月初審通過外送員專法草案，並於月底完成協商，敲定法案名稱與立法意旨。

朝野黨團日前將外送員專法草案排入6日院會討論事項，並於今天完成三讀程序。新法自公布後6個月施行，而施行細則由勞動部會商各目的事業主管訂定。

Uber Eats回應，樂見台灣推動專法討論。儘管最終版本可能對外送員、合作商家、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。

Uber Eats表示，將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。

foodpanda說明，支持全面且廣泛討論外送專法，對於目前三讀通過內容表達尊重。

面對新法案，foodpanda表示，將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家及外送員相關權益，持續提供最優質的服務。（編輯：張良知）1150106