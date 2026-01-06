外送專法三讀！ 每單報酬保底45元.隨最低工資調整

台北市 / 綜合報導

立法院會今（6）日三讀通過外送專法，明定外送員完成每筆訂單可獲得的報酬，換算時薪後不得低於最低工資時薪的1.25倍，且設有最低保障金額45元；此外，專法也保障消費者與商家權益，包含要求平台業者，不能以免責條款模糊責任，並規範平台對商家抽成及收費等事項，以建立四方的對等關係。

穿好裝備戴上安全帽，全副武裝出發跑外送，外送員無論刮風下雨，都要使命必達，把訂單送到民眾手中，不過起初沒有專法的保障，無論是消費者店家平台，外送員之間，產生很多衝突矛盾。

如今「外送員專法」三讀通過，期盼能建立4方對等關係，外送員徐國昌說：「可以來保障我們的工作權，跟保障一些店家啊，然後消費者的權益，我自己初估，(月收入)可能會多個20%到30%。」外送員估算專法通過後，自己月收入能增加2-3成，原因就是，「每張訂單不可低於新台幣45元」，而且採「一單一計」，避免「這類」事件重演。

以徐先生這張單為例，外送共花了18分鐘37秒，里程超過5公里，當時只拿到45元報酬，但如果用專法方式計算，外送員可以拿到73.8元，足足差了28.8元，回顧專法的重要時刻，當時草案民眾黨團以及國民黨委員提出版本，主要是以基本工資的3分之1，以今年標準計算每單65元，但不包含「一單一計」，民進黨團，交由交通部的運價基準做連動制定。

去年12月3日藍營立委王育敏提出修正動議，一單一計確立，隔天勞動部參考前一天通過的條款，重新制定每單45元基本費，全國外送產業工會發言人蘇柏豪說：「兩大平台因為斷崖式漲價，導致外送市場削減了兩成，三成之後，那這些潛在競爭者(Foodomo.Coupang Eats)，就有可能用較低的成本切進市場。」

Uber Eats回應，盼施行細則能考量，市場運作與產業需求，平衡多方權益，foodpanda則表示，將陸續啟動各項營運模擬，因應可能產業變動及市場衝擊，但後續平台是否會因為，有成本上的考量取消部分優惠，或是轉嫁成本還有待觀察。

