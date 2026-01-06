外送專法三讀 經濟部：配合訂定外送合作契約範本

立法院今天(6日)三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》。經濟部指出，將配合訂定外送平臺業者與合作商家外送合作契約範本，明確納入保障商家權益的必要規範，包括要求平臺明確揭露其費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，同時，也會要求外送平臺業者應保存與合作商家有關紀錄至少2年，如外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品之時間及內容，以及爭議處理紀錄等。

經濟部指出，隨著數位經濟蓬勃發展，外送平臺已成為消費者日常生活中重要配送服務，經濟部也將協助商家與外送平臺建立透明且公平的合作規範，使雙方互信合作，促進產業穩定成長。

經濟部也呼籲外送平臺業者，在合理利潤範圍內反饋合作商家，與餐飲業者利潤共享。(編輯：宋皖媛)

