外送專法上路後 餐廳與消費者為何出現新的不確定感？

當專法優先接住外送員，餐廳與消費者在交易中的角色與責任，仍有待後續制度與市場機制銜接。（圖片來源：foodpanda提供）

採訪・撰文＝林玉婷

為外送員建立最低報酬、保險與程序保障的《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱外送專法），象徵零工經濟首次被正式納入制度治理。當勞動底線確立後，外送產業的制度焦點隨之移動，另一個同樣頻繁參與交易、卻尚未被完整納入治理架構的角色逐漸浮現：餐廳與消費者。

這並非立法疏漏，而是立法階段的選擇順序。問題在於，當勞權已經法定化，其他制度工具若未即時銜接，平台勢必會沿用既有的契約與定價邏輯來消化新增成本，而餐廳與消費者，正是最直接承受壓力的那一端。

消基會：定型化契約若未即時到位，過渡期恐成消費風險真空

消費者文教基金會執行董事徐則鈺提醒，外送專法通過後，真正值得警惕的不是法條本身，而是制度銜接的過渡期。

他提醒，專法的實質內容主要集中在外送員勞動保障，消費者與餐飲業者的權益，則多半被留待後續以定型化契約與行政規範處理。在相關子法尚未明確之前，平台仍可沿用既有契約架構，消費者卻很難判斷價格或費用的調整，究竟源自勞權成本，還是其他營運策略。

「你可以選擇不要用外送、去外帶或內用，」徐則鈺直言，「但前提是資訊要清楚，不能用模糊的方式，讓消費者在不知情的情況下承擔成本。」

在他看來，定型化契約不只是形式文件，而是讓消費者理解外送交易結構、判斷是否接受價格變動的關鍵工具。若這套機制遲遲未到位，消費者即使感到不滿，也只剩「不用平台」這種消極選項，而非基於充分資訊所做出的選擇。

餐廳與消費者之間，缺了一個能說清楚價格的制度層

這樣的資訊落差，也讓外送價格的變動，經常被簡化為「平台漲價」，卻無法進一步拆解背後的成本結構。

商業發展研究院商業發展與策略研究所所長朱浩從產業結構指出，外送平台同時扮演交易撮合者、定價設計者與資訊管理者，但目前制度並未要求平台必須對價格形成邏輯負起清楚說明的責任。

朱浩指出，當勞權成本上升，而資訊揭露與契約監理沒有同步補上，最容易出現的結果是：餐廳利潤空間被擠壓，消費者只看到最終價格上升，卻無法理解中間發生了什麼。

他也提醒，若平台只是用「全面加價」回應制度變動，消費者的反彈幾乎無可避免，反而加劇外送市場的對立與不信任。朱浩認為，制度真正需要處理的不是「能不能加價」，而是價格與費率是否能被說明、被檢視，否則交易衝突只會在不同角色之間反覆轉移。

平台觀點：勞權底線確立後，經營調整的風險被留給市場自行吸收

從平台與產業經營者角度來看，外送專法確實回應了長期存在的勞動爭議，但也帶來新的結構性挑戰。

台灣數位平台經濟協會（DEAT）常務理事馬培治指出，立法先處理勞權本身可以理解，但問題在於，交易面制度與執行配套並未同步進場。他指出，當最低報酬、保險與派單規範被法定化後，平台的營運模型勢必需要調整；但如果費率結構、契約規範與執行機制仍停留在原狀，新增的不確定性就只能透過價格、服務範圍或機制調整來消化。

馬培治也以制度執行為例指出，無論是保險請領、資格驗證或申訴處理，若沒有即時且可行的行政機制支撐，平台與外送員都將面臨高度不確定性，而這些風險最終仍會反映在整體服務設計上。

勞權保障不等於消費者保護，國際上早已反覆驗證

消基會對過渡期的擔憂，與台灣數位平台經濟協會從營運現場提出的壓力描述，實際上指向同一個結論：勞權保障本身，並不會自動轉化為消費者保護。

在歐洲與北美，多個城市在強化外送員勞動保障後，都曾出現價格上移、服務範圍調整與訂單結構重組的情況。差別不在於是否立法，而在於是否同步建立費率監理、契約規範與多方協商機制，來決定新增成本如何被分攤，而不是任由市場單方面吸收。

當前專法的結構現實：消費者仍站在制度邊緣

回到台灣的外送專法，可以清楚看見一個結構現實：消費者角色仍然偏弱。

法條雖然點名平台、外送員、餐廳與消費者四方關係，但實際運作上，制度工具仍高度集中在勞動面；餐廳與消費者所仰賴的契約、費率與資訊揭露，仍有待後續子法與跨部會治理才能真正成形。

也因此，當勞權立法完成後，真正的問題已不再只是「要不要保障」，而是：要如何在保障勞權的同時，不讓餐廳與消費者成為默默吸收成本的一方？

審稿編輯：童儀展