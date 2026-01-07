外送專法上路誰衝擊最大？他警告四敗俱傷：外送費漲、兼差外送員恐失業

立法院昨（6）日三讀通過《外送專法》，明確規定外送員完成每筆訂單的報酬，換算時薪不得低於最低工資的1.25倍，且設有最低保障金額45元。此外，專法也保障消費者與商家的權益，包括要求平台業者不得以免責條款模糊責任，並規範平台對商家的抽成與收費方式，以建立四方對等的關係。對此，時常評論時事的醫師沈政男認為，外送員專法施行以後，很可能讓外送效率沒那麼好的兼差外送員沒了工作，消費者負擔的外送費增加，以及外送市場的成長趨緩。

廣告 廣告

先前有平台業者指出，專法若強行介入「疊單機制」，恐導致外送運費大幅上漲，進而讓平台、外送員、店家與消費者陷入四輸局面。沈政男在臉書發文提到，疊單工資的問題出在，疊單其實對平台與外送員都有利，只是目前被平台占掉大半，而不是疊單本身不好。這類立法必須先做經濟影響評估，比如施行以後，外送員平均工資會提升多少？外送員人數會增加或減少？外送市場會成長還是萎縮？最好能做出預測模型，可惜沒有。

沈政男提到，有立委宣傳了在此一立法的貢獻，問題是他們未必完全清楚箇中的經濟衝擊。基本工資的訂定是這樣，要看勞動買家有多少，以及訂到什麼水準；如果訂得太高，買家難以承受，那麼就會提高失業率，尤其是勞動買家已處於充分競爭狀態，工資已由供需決定，訂出下限會使得下限以下的勞工失業。

沈政男指出，疊單工資的問題出在，疊單其實對平台與外送員都有利，只是目前被平台占掉大半，而不是疊單本身不好。示意圖，與新聞個案無關。（資料照，顏麟宇攝）

沈政男：現在工資每單低於45元的外送員，未來恐找不到外送工作

沈政男說明，以外送平台來說，還好，他們屬於寡占式、甚至獨佔式勞動買家，目前工資不完全由供需決定，而是買家單方訂定，而目前平均工資高於專法下限，因此絕大部分外送員不會受到影響。問題就出在，現在工資少於每單45元以下的外送員，很可能以後就找不到外送工作了，因為外送平台必須多花成本雇用他們。為什麼有人平均工資高，有人低？跟外送工資計算方式可能有關，比如平台會規定外送總量，達到以後有獎金，就能拉高平均工資，而若達不到，當然每單工資就比較低。

至於疊單的問題，沈政男認為，解決方式應該是擬出一個平台與外送員合理分帳的方式，而不是硬性規定疊單就必須一加一等於二，工資等於兩單加總，因為明明就是順路啊！這樣的規定，不只導致平台成本提高，外送員總工資也可能下降，兩者皆輸。

外送員人數為何持續成長？彈性工時成關鍵誘因

沈政男表示，台灣外送員有多少比例是兼差？有人說6成、有人說8成，不管如何就是多數兼差，而兼差者對工資的要求，很多時候比不上工時彈性，這是雖然越來越多外送員抱怨被平台壓榨，但外送員從業人數依然逐年攀高的原因之一。

沈政男進一步表示，至於外送員的基本單趟工資與疊單計價方式訂下去以後，對外送市場的影響如何，問題就來到了外送平台的另一個角色：外送服務的供給者，而且是寡占甚至獨佔的供給者。這時候，如果外送員工資成本增加，當然就會反映在平台外送費，而如果需求彈性不那麼僵固，就會導致外送量下降。問題是，外送需求看起來難以取代，因此很可能消費者還是會使用外送平台，而幫忙吸收了外送員工資增加的成本。

沈政男說道，有趣的是，外送平台對於合作的餐廳店家，也是寡占甚至獨佔的供給者，為什麼政府不出面訂定價格？在外送員專法訂立過程裡，竟然外送員組織抱怨很多平台壓榨店家的情事，但店家本身沒什麼聲音出來，殊不知如果不是店家被壓榨，外送員會被壓榨得更厲害。

更多風傳媒報導

