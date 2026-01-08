外送專法保障外送員基本報酬！消基會指消費者恐成最大輸家 外送工會回擊：難道要建立在剝削與血汗制度上？

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

立法院6日三讀通過制定「外送員權益保障及外送平台管理法」，要求外送平台業者給予外送員每筆訂單的基本報酬，不過消基會卻認為，業者保障外送員所產生的成本，可能會轉嫁到消費者身上，消費者恐怕將成為最大輸家。全國外送產業工會今（8）日下午對此回應，難道消基會所謂的「代表消費者」，是建立在容許剝削與血汗制度之上嗎？

全國外送產業工會質疑，難道消基會所謂的「代表消費者」，是建立在容許剝削與血汗制度之上嗎？（圖／取自工會臉書粉專）

工會指出，過去數年，平台透過抽成、隱性費用與複雜的收費項目調整價格，消費者被要求負擔的項目逐步增加；在這個過程中，消基會是否依然積極提出實質檢討與質疑？如今外送員要求合理報酬，卻有人急著把「價格上漲」的恐懼推給公眾，並且大動作召開記者會，這種雙重標準昭然若揭。

工會重申，不反對資訊揭露或對價格的關注，但如果消基會真正在意消費者的荷包，應先對平台不公平的抽成、隱藏費用與定價透明度提出嚴格要求；不要在平台調價時沈默無聲，卻在勞工爭取合理待遇時站在平台一邊。

工會也直言，提高勞動者待遇，並不等於自動把責任推給消費者。真正的問題在於平台掌握定價與分潤機制、掌握數據與演算法，卻未曾全面公開如何分配成本、補貼與利潤。當外送員要求保障時，社會應問的是「平台要負多少責任？」，而不是先把問題簡化為「消費者會成為最大輸家」的論述。

工會也針對消基會提出三大疑問，過去幾年，當平台變相以各種名目提高消費者支出時，你們在哪裡？當平台提高抽成、將成本轉嫁給店家或消費者、或在演算法下調整派單讓外送員承擔風險時，你們又進行了多少公開質詢或要求資訊揭露？當逐年增加的外送消費糾紛、強制會員費、退款問題增加時你們是否有召開記者會要求平台積極處理？

工會強調，外送員現在要求的是應有的報酬與基本保障，卻反而被指稱會使消費者受害。「難道要我們相信，消基會所謂的代表消費者，是建立在容許剝削與血汗制度之上嗎？」



