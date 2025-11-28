外送專法倉促上路恐釀「四輸」？ 律師批：倉促修法恐破壞市場生態

勞動部日前預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，但由於推動時程緊迫，已引發倉促立法恐導致外送員、平台、商家和消費者四輸。（本刊資料照）

台灣外送產業快速發展，外送員人數已突破15萬。為保障外送員權益，勞動部日前預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，並獲得國民黨立委廖偉翔等政治人物積極推動，力求在本會期完成立法。然而，由於推動時程緊迫，加上草案內容存在高度不確定性，已引發法學專家、產業人士及消費者團體的高度憂慮，擔憂倉促立法恐破壞現有外送生態，最終導致外送員、平台、商家和消費者「全盤皆輸」的困境。

為什麼立委急著推專法？倉促立法是否會埋下市場隱患？

本屆立法院會期中，國民黨立委廖偉翔與民眾黨立委黃國昌等多次施壓，要求勞動部加速行政版草案。廖偉翔更在11月搶先提出自家版本，積極爭取立法主導權，引發外界質疑是否有「收割政治紅利」之嫌。

神戶大學競爭法博士、律師廖國翔對此提出嚴厲警告。他指出，廖偉翔版草案雖看似提供「最高保障」，但多數核心權益細節，如報酬標準、保險種類與額度等，卻「甩鍋」給行政機關日後再制定，使法案內容空泛、邏輯矛盾。廖國翔強調，將複雜的產業邏輯簡化為政治紅利的速成立法，一旦缺乏審慎評估而強行通過，外送市場恐將陷入混亂。

強制平台設報酬底線，真能保障外送員收入？

現行草案中，要求平台換算後的時薪不得低於最低工資的1.25倍（廖偉翔版則要求不得低於最低工資的1/3）。廖國翔指出，這看似為外送員提供底薪保障，但對平台而言卻是僵化的強制性成本。為規避營運風險，平台勢必會透過控制派單數量來平衡支出，結果將會是壓縮尖峰獎金、天氣加成等彈性激勵，反而削弱了外送員原本最重視的收入彈性。

廖國翔批評，當前的立法討論充斥「混淆概念的民粹立法」，將勞權保障無限上綱，卻無視基本的經濟邏輯。他以國外經驗警告，紐約與西雅圖強制提高薪資的結果，是平台限制上線人數導致外送員「排隊」搶班，同時高昂運費轉嫁消費者後，訂單需求崩跌，最終受害最深還是基層外送員。

專法只聽工會聲音？消費者與基層外送員困境解決了嗎？

除了市場衝擊，基層外送員也感嘆，專法草案鮮少提及他們每天面對的實際作業困境，如「地址定位錯誤」「餐廳延誤出餐」「客訴停權機制不透明」等。他們質疑，立法者和勞動部只聽工會意見，對外送生態缺乏實質了解。

消基會28日召開記者會表示，外送專法攸關外送員、平台、餐飲業者與消費者四方權益，但草案研擬過程中，消費者團體與店家意見從未被納入討論。消基會警告，專法新增的成本若缺乏配套，最終將會透過「提高菜單價格」、「限制外送優惠」等方式，轉嫁給消費者。

消基會呼籲，主管機關必須擔起責任，向民眾揭露外送費可能上漲的影響評估，不應對外營造「不會漲價」的錯誤期待。若制度設計僅片面考量單一利害方，不僅恐使法規難以落地，更可能壓縮外送員的實際收入，最終使整個外送生態面臨巨大挑戰。

