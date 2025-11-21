外送專法倉促立法 DEAT示警產值恐蒸發460億

▲立法院近期將排案審查外送專法，引發外送產業關注。台灣數位平台經濟協會（DEAT）今日發布聲明示警。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院近期將排案審查外送專法，勞動部也公布行政部門版本，並啟動為期 7 天的預告期，引發外送產業關注。台灣數位平台經濟協會（DEAT)今日發布聲明指出，若法案未經周延評估而貿然推進，恐導致外送市場萎縮，全年流失約1.45億筆訂單、蒸發逾460億元產值，超過5萬名外送員失去工作機會。

DEAT表示，台灣外送產業年度交易額推估達1351 億元、全年約4.27億筆訂單，為餐飲產業帶來龐大商機，同時為大量非典型工作者提供就業彈性。然而，外送專法討論多聚焦在外送員權益與報酬規範，對於外送平台作為「多邊市場」所牽動的連鎖效應，公共討論仍待補充。協會強調，若立法造成業者成本大幅增加，平台勢難完全吸收，消費端勢必感受價格變化。

DEAT引用公平交易委員會研究指出，倘若兩大平台（foodpanda、Uber Eats）均調漲5%價格，將有34.1%消費者選擇不再使用外送服務。以此推估，若專法的通過，最終造成業者被迫將無法吸收的新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場一年可能減少1.45億筆訂單、造成460億元產值蒸發。

協會進一步指出，若訂單量縮減三分之一，將連帶使外送員工作機會大幅減少。以目前約15萬名外送員估算，恐有超過5 萬人因此失去收入來源，商家與平台亦需因應需求下降調整營運，產業整體所受衝擊「不容低估」。

為避免重大政策在資訊不足下倉促推動，協會提出三點主張：

第一、延長公眾意見諮詢期至少60天。DEAT指出，勞動部僅規劃7 天意見諮詢，與其他重大政策相比明顯不足，恐難反映民眾、商家、外送員及業者實際意見。

第二、立即啟動跨部門法案經濟影響評估。協會認為，專法可能對產業造成結構性改變，立法機關與行政部門應邀集產官學專家，共同研擬完整的經濟分析，以供決策參考。

第三、立法院應在上述兩項作業完成，並取得足夠且完整資訊後，再據以啟動委員會審查，以確保立法能兼顧保障與產業永續。

DEAT強調，外送平台已深度融入民眾日常生活，也為餐飲產業建立新的營運模式。外送產業牽涉範圍廣，立法若未充分掌握市場運作方式，可能造成無法逆轉的產業衝擊。協會呼籲，所有法制調整應建立在完整資訊之上，兼顧外送員保障、消費者利益、商家生存與產業發展，避免因倉促立法破壞既有生態。

