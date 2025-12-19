外送專法初審後「疊單」紅利消失？Uber Eats總座向用戶喊話：成本浮現需四方共同承擔
外送員要加薪、消費者要便宜、平台也要賺大錢的狀況下，如何取得平衡很難也易起爭議。（圖片來源／信傳媒編輯台）
立法院近期推動俗稱「外送專法」的《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，12月4日在立法院社會福利及衛生環境委員會完成初審，針對外送員「每筆訂單基本報酬」設下底線：以每單外送服務期間換算，報酬不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元，並規劃隨最低工資調整。
不過，法案初審後的下一波爭點之一，即是業界常見的「疊單」機制。Uber Eats台灣總經理李佳穎今（19）日以公開信向用戶說明，平台將在未來幾周啟動意見調查與營運測試，評估新制上路後可能的調整方向與衝擊。
她在信中坦言，「原本因疊單而被『節省』掉、看不見的成本，因而浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下，共同承擔」。
什麼是「疊單」？為何會牽動報酬與成本
所謂疊單，簡單說就是外送員在「順路」情境下，一趟行程同時承接多筆訂單，以提高配送效率。疊單可出現在同店多客，或同客多店等情境。
若以Uber Eats為例，用戶點單後，時常會出現若在限定時間內（通常10分鐘內）、限定店家（通常在第一單商家附近）再次下單的話，即可獲得第二單免外送費的優惠，此時用戶就是利用「疊單」中同客多店機制。
而此爭議之所以升高，與法案對「計價時間」的定義與「每筆訂單」如何獨立計算密切相關。以勞動部預告版本的草案定義來看，「外送服務期間」是從外送員「接受每筆訂單」起，直到「完成該筆訂單」為止。
若外送員在第一單尚未完成前又接到第二單，兩筆訂單的「外送服務期間」可能重疊，平台必須如何切分、歸屬時間，將直接影響「每單」應達到的最低保障。
Uber Eats總座：每單替消費者省20元，「定義落差」讓誘因消失
為此，李佳穎在信中強調，疊單是平台長期在台營運中，結合科技與市場經驗形成的彈性機制，有助外送員在同樣時間完成更多訂單、提高效率並增加獎勵機會，也讓平台得以推出部分促銷功能以降低消費者成本。
她並引用內部統計指出，疊單「實際上幫台灣的消費者節省了每單至少20元」外送費，每月也可讓外送合作夥伴「減少總計3000萬公里行駛里程」，降低油電與車輛耗損，並有減碳效益。
李佳穎表示，草案「並未禁止平台採行疊單」，但因「定義的落差」可能導致疊單帶來的效率與效益消失，平台自然「沒有繼續疊單的誘因」。
她說，原本被效率吸收、難以被看見的成本將浮現，最後可能需要由平台、消費者、外送合作夥伴與商家在新制度下共同承擔。
整體而言，立法效果上，平台若仍想大量疊單，就得面對2件事：
1.每一單都須單獨滿足最低報酬／保底邏輯：初審版本將「每單不得低於 45 元」納進關鍵條文。
2.疊單造成的繞路、等待、送達延後，會反映在「每筆訂單的服務期間」上，報酬就更不容易被「打薄」：因為疊單情境下，時常發生「第二單完成得比較晚」，導致第二單的服務期間就更長，進而影響它的最低報酬檢核。
所以平台端論述常用「如果照這樣做，疊單成本會上升、最後會減少疊單」。
工會與勞團：不是禁疊單，而是防止「多單只算一單」
而工會端論述則是「疊單可以做，但不能拿疊單當剋扣報酬的藉口」。
外送員團體與工會除多次反駁「專法禁止疊單」的說法，也提及疊單對於外送員權益消耗。全國外送產業工會曾向媒體指出，專法重點在於即使一趟車程送多個點，也不應只以「一筆酬勞」計算。
全國外送產業工會表示，平台長期向消費者收取每筆訂單完整費用，卻可能在疊單時將多筆訂單集中給同一位外送員、造成報酬被壓縮，因此要求的是「每筆訂單必須單獨計算報酬」。
法案在委員會初審後已拍板每單報酬保障，但仍因法案定調（名稱與立法目的）以及報酬計算的關鍵細節待解而交付黨團協商；其中最大未爆彈落在疊單情境下「每筆訂單」的認定與外送服務期間的分攤方式，這個牽動外送員能否驗算監督、平台是否還有誘因維持疊單效率機制。
而平台端則已表態將透過用戶與利害關係人意見蒐集、營運測試等方式，尋找衝擊較小的因應模式。
