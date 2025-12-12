外送專法初審通過 全總：平台恐慌論無法阻勞動保障

wm20251211204236694553

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】《外送員權益保障及外送平台管理法》完成初審，中華民國全國總工會今（11）日批評，外送平台以「漲價將使訂單減少三成」等言論試圖干擾立法，強調專法是補上制度缺口，保障外送員合理報酬與安全，而非破壞市場。

面對外送專法初審通過，部分外送平台近日公開警告，稱「漲價 5％ 將導致訂單蒸發三成」，企圖以市場恐慌阻礙立法進程。中華民國全國總工會（全總）表示，平台長期以補貼策略擴大市占，如今面臨成本正常化，卻將阻力轉嫁給消費者與外送員，這種論述不應成為阻擋勞動保障的理由。

全總指出，外送專法並非破壞市場秩序，而是填補平台多年未面對的制度缺口。外送員長期處於高風險環境，平台透過單價制與演算法壓低報酬，迫使外送員以速度換取收入。全總強調，專法目的是避免平台以疊單壓低所得，要求平台回到合理商業運作，而非依賴外送員承擔風險補貼維持獲利。

外送專法初審通過，全國總工會批評外送平台以漲價恐慌阻擋立法，強調法案在保障外送員合理報酬與工作安全。（全國總工會提供）

此外，由於平台勞工分散，傳統罷工方式難以發揮影響力。全總指出，國際已有「離線罷工」等新型態勞動行動，以保障分散勞工的團結權與罷工權。國際勞工組織（ILO）平台經濟勞動公約預計明年通過，全總全程參與公約討論，即便台灣非聯合國會員國，仍可透過國際工會聯合會（ITUC）規範跨國平台企業，要求遵守國際標準，包括合理報酬、演算法透明、人工審查、資料存取與更正權、禁止歧視與任意停權等核心原則。

針對國內外送專法的未來落實，全總提出多項建議，包括建立平台規則修正計畫以反映外送員實際需求、推動外送臨停制度避免不合理罰單、完善薪資計算方式，以及建立職災標準化申請流程，保障外送員在工作過程中所面臨的風險。

全總呼籲，外送平台應停止以「漲價、掉單」製造恐慌，干擾立法程序。工會強調，願意在法案通過後與平台持續對話，但前提是平台必須正視企業責任，而非僅以效率與獲利為唯一考量。

全總表示，將持續為外送員發聲，推動台灣外送產業朝公平、安全、符合國際標準的方向前進。