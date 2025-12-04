外送專法初審通過！每單保底45元 報酬連動最低工資

立法院社福及衛環委員會經過兩天馬拉松式的審查，外送專法初審通過，保留條文送交朝野黨團協商，召委廖偉翔與勞動部長洪申翰合影。徐筱嵐攝



備受外界關注的「外送專法」，經過兩天馬拉松式的審查，終於在今（12/4）日初審通過立法院社會福利及衛生環境委員會，攸關外送員的薪資報酬，明訂以外送服務時間來計算，不能低於最低工資的1.25倍（每小時195元、換算每分鐘4.1元），並加碼「保底」機制，每筆訂單最低45元，且每年隨著最低工資時薪的調幅來調整；並保障工作權，設有申訴制度。不過，法案名稱、立法目的依舊無共識，保留送交朝野黨團協商。

我國外送員已逼近15萬人，十多年來，在報酬保障、停權申訴、契約關係與保險等面向，與外送平台爭議不斷。立法院社福及衛環委員會召委、國民黨立委廖偉翔在本會期先是召開公聽會、凝聚共識，接著於昨日和今日排審朝野立委提案的26個版本，而勞動部則於11月下旬提出版本，且甫結束預告期，在無政院版的情況下，由另一名召委、民進黨立委劉建國提案，連續兩日接力審查。

針對外送員的報酬如何計算，勞動部長洪申翰向朝野立委進行說明。徐筱嵐攝

在審查法案名稱，廖偉翔提案版本為「外送平台管理暨從業人員及合作商家權益保障法」，希望能一併保障外送合作商家的權益，而勞動部版本則是「外送員權益保障及外送平台管理法」，雙邊各有立場；同樣地，在立法目的的審查上，朝野各有不同意見，最後只能保留送交朝野協商。

在報酬部分，為了保障外送員每筆訂單有合理的收入，除了保留訂單的外送時間，不能低於最低工資時薪數額的1.25倍，換算每分鐘約4.1元，若平均每筆訂單完成時間為10到12分鐘來換算，得出每單保底金額45元，兼顧長、短單的基本報酬，且每年依照最低工資時薪的調整而調高，不用再修法。另外，外送平台業者給付外送員報酬，應全額直接給付，每月至少定期發給二次。

立法院社福及衛環委員會經過兩天馬拉松式的審查，外送專法初審通過，保留條文送交朝野黨團協商，召委廖偉翔與勞動部長洪申翰、勞動關係司司長王厚偉合影。徐筱嵐攝

過去時常傳出外送員因無申訴機制，而遭到平台停權，本次訂定外送平台業者應建立外送員申訴制度，外送平台業者應成立獨立處理小組，受理外送員之申訴，小組人數不得低於3人，其中工會代表至少1人，其餘成員則必須是具備勞動法令專業，或熟悉外送平台產業實務運作，且跟外送平台業者無利害關係的外部專家學者；另外，平台業者不得因申訴，對外送員為不利決定。

外送員接單時常常不清楚送餐區域和報酬等資訊，本次納入訂單資訊透明與離線權的規範，平台在派單時，須揭露足夠資訊，包含取餐與送餐地址區域、預估可得報酬、預估完成時間及其他合理提示，讓外送員能依自身條件與風險評估是否接單，而非在資訊不對等情況下「開盲盒」。

立法院社福及衛環委員會初審通過「外送專法」，但部分條文保留送交朝野黨團協商。廖偉翔辦公室提供

同時，考量外送員要穿梭在大街小巷中，交通風險高，保險保障也入法，要求平台在外送員上線接單前，即須為其投保一定水準的團體傷害保險及責任保險，涵蓋外送過程中自身傷害及對第三人造成人身、財物損害的風險。若外送員透過職業工會或其他方式加保勞工職業災害保險，可檢附相關單據向平台申請由其支付保費或提供補貼，納入職災保障體系，降低事故發生後「無處請求」的情況。

歷經兩天的審查，除了法案名稱和立法目的，其餘條文在朝野有共識下，初審通過委員會，送交朝野黨團協商，廖偉翔強調，一定會讓外送專法在本會期完成三讀，以保障外送員權益，避免演算法剝削外送員。

