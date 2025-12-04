外送專法初審通過 8大外送工會回應了

外送專法初審通過，8大外送工會表示肯定「從業人員可獲多項保障」。（示意圖，本刊資料照）

立法院今（4日）審查《外送平台管理及從業人員權益保障法》草案，其中關鍵條文涉及外送員報酬、職災保險、離線權保障皆已初審通過，8大外送員連署發聲肯定，並表示過去長年缺乏法制規範的核心制度，這次全面納入法律架構是重要里程碑。

8大外送員工會表示，基於外送員工會立場，對於草案中納入薪資保障、配送計算方式、停權補償、定型化契約、商業保險及職業災害保障等重要制度方向，予以正面肯定，同時也提出必要的修正與完善建議。

一、建立基本報酬保障＋「一單一單算」原則

工會指出，本次草案明確建立基本報酬保障機制，並要求「每筆訂單須獨立計算，不因疊單而降低報酬」，此一原則正是外送產業多年來最需要處理的結構性問題，對於提升外送員實質所得與報酬透明度具重大意義。

二、停權制度與補償機制入法

工會強調，過去外送員若遭平台停權，經常面臨收入中斷、申訴無門之困境。本次草案將停權要件及補償機制明確入法，為保障外送員工作權奠立重要基礎，可有效防止平台片面處分。知情人士說明，未來的申訴機制一定會讓外送員與平台能夠有效溝通，防止罐頭回覆。

三、定型化契約、商保、災保制度入法

工會提到，草案同步納入定型化契約內容透明化、商業責任保險強制納保，以及職業災害責任歸屬明確化，補上外送產業長期最脆弱的一塊。

四、報酬「分鐘制」仍具高度爭議

不過，其中朝野立委與勞動部討論的最久的是外送員報酬。對於以「外送服務分鐘數」換算報酬之設計，工會認為仍存在制度疑慮，包括預估時間合理性、訂單資訊透明性，以及平台是否具備有效管理異常行為之能力。工會將持續於立法過程中提出具體修法建議。勞動部也承諾，未來在訂定外送專法配套子法與細則時，將徵詢工會建議，化解疑慮，明確保障外送員之報酬。

