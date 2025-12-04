外送專法初審過！每分鐘4.1元 工會批：薪資保障「出軌制」

立法院社會福利及衛生環境委員會4日初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元的保障金額；並建立外送員申訴制度。業者也應為已成立外送服務契約之外送員投保團體傷害保險及責任保險；圖為外送專法初審通過，召委廖偉翔（右三）攜朝野立委、外送工會發言人蘇柏豪（前左二）手舉標語合影慶祝。（郭吉銓攝）

立法院衛環委員會4日初審通過「外送專法」，其中爭議最大的薪資保障條款，採納勞動部建議外送時間報酬為最低工資1.25倍（2026年約每分鐘4.1元），且每單最低保障為45元、仍可依最低工資時薪調整，全國外送產業工會批評，「雙軌制」直接大改成「出軌制」，表面上把保障寫進草案，實際上卻把外送員的實質報酬挖了個大洞。

外送工會表示，此訂定與外送工會多年主張「每單應保障基本時薪之三分之一＋里程等加成」模式嚴重背離，更與平台現行計算方式如出一轍，「出軌制」取消公式及里程等計算，導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」，而非外送員權益保障法。

立法院衛環委員會4日初審通過「外送專法」，其中爭議最大的薪資保障條款，採納勞動部建議外送時間報酬為最低工資1.25倍（2026年約每分鐘4.1元），且每單最低保障為45元、每年可依最低工資調幅調整。（報系資料照）

外送工會指出，若勞動部執意要通過此計算方式，恐怕會刻意壓單完成、造成消費者延誤取餐及食安風險，平台增設「準時率」更嚴格的管控司機、造成交通風險提高，也與草案中「接單前揭露每筆訂單資訊（含報酬）」衝突，更有無法預測、無法驗算、無法監督等風險。

