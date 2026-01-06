外送專法完成三讀 外送權益聯盟直呼：正式告別制度灰色地帶

外送專法今日正式三讀通過，台灣外送產業權益促進聯盟表示，外送產業正式邁入制度化新里程。 圖：台灣外送產業權益促進聯盟提供

[Newtalk新聞] 立法院今（6）日三讀通過《外送平台從業人員保障專法》，最快將於今年8至9月正式上路。這也是台灣外送產業發展以來，首度以專法形式，明確建立外送員最低報酬保障、保險制度，以及停權與申訴救濟機制，為長期處於制度灰色地帶的外送工作補上關鍵法律拼圖。對此，台灣外送產業權益促進聯盟表示，外送產業正式邁入制度化新里程。

台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員權益的爭取歷程已超過六年半，自專法正式倡議至今亦歷經五年，橫跨三屆政府與立法院任期，期間數度面臨平台反對、社會誤解與高度政治阻力，如今完成三讀立法，實屬得來不易的重要成果。

廣告 廣告

聯盟發言人蘇柏豪表示，外送專法的完成，象徵外送員長期遭系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，終於有機會畫下休止符。透過最低報酬、保險與申訴制度入法，重新界定平台與外送員之間的權責關係，讓外送產業回到合理、可預期的制度基礎，這不僅是保障外送員，更是促使整體產業邁向健康、可長可久發展的關鍵一步。

蘇柏豪也感謝多位關鍵推動者的努力，包括願意排案審查並承擔政治壓力的衛環委員會召委廖偉翔與國民黨團，承擔整合草案重責的勞動部長洪申翰與民進黨團，以及率先提出專法草案的前立委賴香伶與民眾黨團；並特別點名提出關鍵修正動議的王育敏委員，以及協助制度設計與文字論證的學者，讓專法在保障與可行性之間取得平衡。

全國外送產業工會理事長陳昱安認為，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點。未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會也將由立法倡議者轉型為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障在第一線被稀釋或架空。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉則提到，國際新興平台進入台灣時，往往缺乏相應法律規範，外送專法的制定，有助於明確外送產業的權利義務，讓產業得以穩定、長遠發展。

各地工會也指出，外送員最在意的不是口號，而是實際跑單時能否感受到改變。最低報酬與申訴制度的明確化，讓外送員面對不合理派單或停權時，不再只能被動承受；保險制度的建立，也有助於讓高風險工作環境中的事故責任，回到應承擔的一方。

台灣外送產業權益促進聯盟強調，未來將持續與各地工會攜手，監督專法的落實進程，確保這部得來不易的法律，不只是停留在紙上，而能在第一線真正發揮效果，為外送產業寫下更加公平的新篇章。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「綠白合作」起點？民進黨團點名：總預算、國防特別條例是關鍵

外送員專法立法三讀 明定每單報酬最低45元、一單一計不疊單