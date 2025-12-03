外送專法審查卡關！洪申翰：保障每小時報酬不低於4.1元 評估保底機制
立法院社福及衛環委員會今（12/2）逐條審查外送專法，光是法案名稱就花費半個小時仍喬不攏，至於外送員報酬的計算，由於外送員基本報酬連動交通部的基本運價，多數立委要求一定要有地板價，且要兼顧長短單、都會區與偏鄉地區的差距。勞動部長洪申翰承諾，除了保障每小時報酬不得低於4.1元，將評估搭配「保底」等方案。
備受矚目的外送專法在社福及衛環委員會召委廖偉翔的排案下，今日下午進行逐條審查。一大早台灣外送產業權益促進聯盟、全國外送產業工會等團體就聚集在立法院群賢樓前，盼盡速促成外送專法的立法。
朝野立委嚴陣以待，所有提案委員全數到場，未料，法案名稱究竟是「外送平台管理暨從業人員及合作商家權益保障法」，還是「外送員權益保障及外送平台管理法」，雙邊各持己見，討論30分鐘未果，最後只能保留。
除了章節名稱、各機關權責、專法用詞定義較無爭議之外，最受關注的外送員報酬，由於朝野立委提案內容不同，有人認為報酬不僅要有基本費、里程費、等待費和樓層費等，其中，基本費不應低於最低工資時薪的1/3。
不過，勞動部預告的版本、立委劉建國提案則提及，交通部應依法核定基本運價，且此部分會與外送員的運費連動，而每一筆訂單的外送報酬，不得低於最低工資時薪的1.25倍，換算約每小時4.1元，同時，外送平台每月至少要定期發放報酬兩次。
立委廖偉翔、黃健豪、王育敏和陳昭姿等都關切，究竟每小時4.1元是如何計算出來，加上外送的訂單分為長、短單，且都會區和非都會區的訂單情況不同，如何確實保障外送員的薪資權益，要求勞動部能夠精算。
經過一番討論，勞動部長洪申翰掛強調，勞動部如何計算出每小時報酬4.1元皆有立論基礎，且因涉及交通部的基本運價審議，在條文預告的過程中，外送工會或外送平台都提出不同的建議，也同意條文先行保留，保障外送員的基本權益不變，但如何避免運價審議帶來的影響，及是否採用保底等方案，會在內部進行充分討論。
另外，委員會最後也通過訂單透明化的條文，即外送平台業者在提供訂單時，應明確告知外送員，訂單預估的報酬、取送商品地點和樓層，以及是否為大樓或公寓等資訊都會提供，讓外送員能夠進行判斷。
更多太報報導
外送平台權益保障法週三再審 擬案國會助理自嘲：消費者權益誰來保護？
外送員專法草案出爐！洪申翰自稱重度使用者：不會變貴 外送員憂「退訂潮縮單」
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 385
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 29
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 234
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 395
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 168
被爆當高志綱小三！ 林倪安闖東蛋「劈腿拍照」引發爭議
中職統一獅教練團成員高志綱日前被爆婚外情，對象正是一名女網紅林倪安，而林倪安過去的爭議也再次被挖出來討論，像是在去年年底世界棒球12強賽，中華隊奪冠後，她卻以「非眷屬」身分進入球場內劈腿擺拍，還高調將照片釘選在IG主頁，當時就引發球迷質疑。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 3
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 17
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 6 小時前 ・ 36
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 49
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 146
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 24
香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因
原訂於12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」本週突然無預警取消，引發大批粉絲錯愕。天王吳宗憲（憲哥）接受三立新聞網訪問也親自證實消息，並坦言延期背後原因，是因為近日香港重大火災造成嚴重死傷，基於尊重與哀悼，認為此時不宜舉辦歡樂性質活動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 144
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 33