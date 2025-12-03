外送專法審查卡關！洪申翰：保障每小時報酬不低於4.1元 評估保底機制

外送員工會「外送專法逐條審查，工會集結場外聲援」行動，邀請黨團立委參加，高喊口號。廖瑞祥攝



立法院社福及衛環委員會今（12/2）逐條審查外送專法，光是法案名稱就花費半個小時仍喬不攏，至於外送員報酬的計算，由於外送員基本報酬連動交通部的基本運價，多數立委要求一定要有地板價，且要兼顧長短單、都會區與偏鄉地區的差距。勞動部長洪申翰承諾，除了保障每小時報酬不得低於4.1元，將評估搭配「保底」等方案。

備受矚目的外送專法在社福及衛環委員會召委廖偉翔的排案下，今日下午進行逐條審查。一大早台灣外送產業權益促進聯盟、全國外送產業工會等團體就聚集在立法院群賢樓前，盼盡速促成外送專法的立法。

立法院社福及衛環委員會召委廖偉翔積極處理外送專法的審查。徐筱嵐攝

朝野立委嚴陣以待，所有提案委員全數到場，未料，法案名稱究竟是「外送平台管理暨從業人員及合作商家權益保障法」，還是「外送員權益保障及外送平台管理法」，雙邊各持己見，討論30分鐘未果，最後只能保留。

除了章節名稱、各機關權責、專法用詞定義較無爭議之外，最受關注的外送員報酬，由於朝野立委提案內容不同，有人認為報酬不僅要有基本費、里程費、等待費和樓層費等，其中，基本費不應低於最低工資時薪的1/3。

不過，勞動部預告的版本、立委劉建國提案則提及，交通部應依法核定基本運價，且此部分會與外送員的運費連動，而每一筆訂單的外送報酬，不得低於最低工資時薪的1.25倍，換算約每小時4.1元，同時，外送平台每月至少要定期發放報酬兩次。

針對外送員的報酬如何計算，勞動部長洪申翰向朝野立委進行說明。徐筱嵐攝

立委廖偉翔、黃健豪、王育敏和陳昭姿等都關切，究竟每小時4.1元是如何計算出來，加上外送的訂單分為長、短單，且都會區和非都會區的訂單情況不同，如何確實保障外送員的薪資權益，要求勞動部能夠精算。

經過一番討論，勞動部長洪申翰掛強調，勞動部如何計算出每小時報酬4.1元皆有立論基礎，且因涉及交通部的基本運價審議，在條文預告的過程中，外送工會或外送平台都提出不同的建議，也同意條文先行保留，保障外送員的基本權益不變，但如何避免運價審議帶來的影響，及是否採用保底等方案，會在內部進行充分討論。

另外，委員會最後也通過訂單透明化的條文，即外送平台業者在提供訂單時，應明確告知外送員，訂單預估的報酬、取送商品地點和樓層，以及是否為大樓或公寓等資訊都會提供，讓外送員能夠進行判斷。

