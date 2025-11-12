外送專法延宕十年 廖偉翔促明訂最低報酬保障外送員

（記者陳志仁／台北報導）外送專法延宕近10年，立法院社會福利及衛生環境委員會上週首度舉行公辦公廳會，討論相關立法進度；國民黨立委廖偉翔今（12）日質詢時表示，勞動部版本的專法應儘速完成，並明確規範外送員最低報酬及相關的成本，以保障外送員權益。

圖／廖偉翔補充，勞動部應確認整體成本並確立合理的分擔機制，避免外送員權益受損。（立委廖偉翔辦公室提供）

廖偉翔首先肯定勞動部長洪申瀚對外送員需求的積極回應，但也詢問專法預計何時預告；洪申瀚回應，目前正在收整各方意見，行政機關提出版本需經過一定程序與嚴謹審核，並承諾最晚下週五前提出法案。

廣告 廣告

對於外送員最關心的「最低報酬」問題，廖偉翔指出，保障實際收入需考量兩項因素：一是外送員自付成本，包括車輛、保險及設備耗損；二是備勤待命時間（等單時間）比例，若未有效統計，隱性成本難以反映，他以全國平均工時2,030小時計算，每小時平均報酬僅約50元，呼籲政府注意收入與支出比例。

針對外界擔憂專法通過後的成本，可能轉嫁給民眾或商家，洪申瀚直言，外送專法涉及四方：外送員、消費者、合作商家及平台業者，其中最強勢與最弱勢分別是平台與外送員，其他則透過定型化契約保障權益。

廖偉翔補充，勞動部應確認整體成本並確立合理的分擔機制，避免外送員權益受損，也讓消費者與商家負擔過重，促進外送產業朝向公平發展。

更多引新聞報導

鳳凰颱重創蘇澳！陳俊宇闢謠工程延宕 共助災民重建家園

台日關係／我真的好喜歡台灣！山田摩衣與高市早苗的邂逅

