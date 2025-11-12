外送專法延宕十年 廖偉翔促明訂最低報酬保障外送員
（記者陳志仁／台北報導）外送專法延宕近10年，立法院社會福利及衛生環境委員會上週首度舉行公辦公廳會，討論相關立法進度；國民黨立委廖偉翔今（12）日質詢時表示，勞動部版本的專法應儘速完成，並明確規範外送員最低報酬及相關的成本，以保障外送員權益。
廖偉翔首先肯定勞動部長洪申瀚對外送員需求的積極回應，但也詢問專法預計何時預告；洪申瀚回應，目前正在收整各方意見，行政機關提出版本需經過一定程序與嚴謹審核，並承諾最晚下週五前提出法案。
對於外送員最關心的「最低報酬」問題，廖偉翔指出，保障實際收入需考量兩項因素：一是外送員自付成本，包括車輛、保險及設備耗損；二是備勤待命時間（等單時間）比例，若未有效統計，隱性成本難以反映，他以全國平均工時2,030小時計算，每小時平均報酬僅約50元，呼籲政府注意收入與支出比例。
針對外界擔憂專法通過後的成本，可能轉嫁給民眾或商家，洪申瀚直言，外送專法涉及四方：外送員、消費者、合作商家及平台業者，其中最強勢與最弱勢分別是平台與外送員，其他則透過定型化契約保障權益。
廖偉翔補充，勞動部應確認整體成本並確立合理的分擔機制，避免外送員權益受損，也讓消費者與商家負擔過重，促進外送產業朝向公平發展。
其他人也在看
廖偉翔促勞動部速送「外送專法」部版 洪申翰稱下週五前提出草案
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法委員廖偉翔今（12）日表示，外送專法已延宕近10年，立法院社會福利及衛生環境委員會上週舉行首場針對「外送專法」公辦公聽會，他今天於質詢時呼籲勞動部版本的專法應儘速完成，並明確規範外送員最低報酬及相關成本，以保障外送員權益。勞動部長洪申翰承諾，最晚下週五前提出。 廖偉翔肯定勞動部長，針對外送員需求給予積極正面回應，...匯流新聞網 ・ 13 小時前
颱風天「夜衝武嶺」冒雨打卡 21歲男載友下山撞護欄
颱風天「夜衝武嶺」冒雨打卡 21歲男載友下山撞護欄EBC東森新聞 ・ 8 小時前
芬普尼雞蛋風波 國民黨團：食藥署應有積極作為
（中央社記者王承中台北12日電）芬普尼雞蛋流竄，國民黨團書記長羅智強今天表示，食藥署早在4日就驗出毒雞蛋，直到9日晚間才對外緊急公布，這段期間消費者在不知情狀況下誤食毒雞蛋，這個責任誰要負擔，衛福部和食藥署漠視消費者權益，這關鍵6天食藥署應該要有積極作為。中央社 ・ 8 小時前
雙十一AREA 02二手精品安心購買氣夯
AREA 02 打造安心議價體驗，二手精品雙十一買氣夯。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
「飲料放鞋櫃」被外送員檢舉！真相一曝網：認罰吧
生活中心／王靖慈報導近年外送盛行，許多民眾習慣使用外送點餐，部分外送平台也有「無接觸」功能，會讓外送員將餐點放在指定處。不過，某網友在臉書社團PO文，他請外送員將訂購的3杯飲料放在鞋櫃上，結果竟然收到了「檢舉單」，貼文隨後也引發其他網友討論。民視 ・ 8 小時前
國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人
衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）...聯合新聞網 ・ 8 小時前
外送員專法2周內預告！擬保障最低報酬與申訴權
我國外送員累積人次已達15萬人，但卻面臨報酬不透明、停權申訴難等情況，立法院近日已展開審查外送員專法，立委廖偉翔12日質詢勞動部關心部版外送員專法進度及關鍵條文等，勞動部長洪申翰備詢時表示，會在2周內預告外送員草案，目前正在做利害關係方匯整。中時新聞網 ・ 16 小時前
大陸「雙11」境內買氣低 電商轉攻英日韓海外市場
中國大陸電商的年度盛事「雙十一」購物節，如今已經是線上與實體店家，同步推出促銷的年度重點項目。京東今年雙十一共33天，公布的成果卻只有訂單量增六成，下單用戶增四成，總交易金額連四年神隱。阿里巴巴則把活動延長到11月14日，總計30天，但多數消費者認為優惠力度有限，買氣冷淡。學者坦言官方的「舊換新」補貼，以及密集的折扣促銷，讓消費者對雙十一刺激無感。電商則紛紛轉向海外，京東提供的13個跨境免運市場，因此出現翻倍成長，但快速攀升的運費與行銷開支，可能造成第三季財報虧損。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
明利村2貨櫃被溢流沖走 主人認「沖走賓士也我的」
明利村2貨櫃被溢流沖走 主人認「沖走賓士也我的」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 13 小時前
豐原太平洋百貨推普發萬元放大術 祭「美人魚生日慶」超級加碼
鳳凰颱風來襲，台中放颱風假，除了海線地區出現強風之外，其他地區風雨都不大，百貨業者及商場也因此迎來商機，豐原太平洋百貨適逢「美人魚生日慶」活動，12日一開門營業，就有許多民眾聚集百貨公司廣場，欣賞美人中廣新聞網 ・ 7 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前