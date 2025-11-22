外送專法恐衝擊產業 協會示警：全年恐蒸發460億、5萬外送員受影響

立法院預計近期排案審查外送專法，勞動部也已公布行政部門版本，啟動為期7天的公眾意見諮詢。（本刊資料照）

立法院預計近期排案審查外送專法，勞動部也已公布行政部門版本，啟動為期7天的公眾意見諮詢。代表台灣99%外送市場的台灣數位平台經濟協會（DEAT）21日發布聲明指出，若法案在缺乏充分評估下貿然推動，恐造成市場大幅萎縮，全年將流失約1.45億筆訂單、蒸發超過新台幣460億元產值，外送員工作機會也可能大幅縮減。

DEAT表示，目前外送產業年度交易額推估達 1,351 億元、全年約 4.27 億筆訂單，已成為餐飲產業的重要支撐，同時為大量非典型工作者提供就業彈性。然專法討論多聚焦在外送員權益與報酬規範，但對於外送平台作為「多邊市場」所牽動的連鎖效應，公共討論仍待補充。協會強調，若立法造成業者成本大幅增加，平台勢難完全吸收，消費端勢必感受價格變化。

DEAT引用公平交易委員會「消費者及餐飲店家對於餐飲外送平臺替代性之意見」研究指出，倘若兩大平台（foodpanda、Uber Eats）均調漲 5% 價格，將有 34.1% 消費者選擇不再使用外送服務。以此推估，在新增成本轉嫁後，市場可能減少 1.45 億筆訂單、造成 460 億元產值蒸發。

協會進一步指出，若訂單量縮減三分之一，將連帶使外送員工作機會大幅減少。以目前約 15 萬名外送員估算，恐有超過 5 萬人因此失去收入來源，商家與平台亦需因應需求下降調整營運，產業整體所受衝擊「不容低估」。

DEAT強調，業界並不反對立法，但立法品質必須建立在充分資訊與研究基礎上。為避免重大政策在資訊不足下倉促推動，協會提出三點主張：第一、延長公眾意見期至至少60天。DEAT指出，勞動部僅規劃 7 天意見諮詢，與其他重大政策相比明顯不足，恐難反映民眾、商家、外送員及業者實際意見。

第二、立即啟動跨部門經濟影響評估。協會認為，專法可能對產業造成結構性改變，立法機關與行政部門應邀集產官學專家，共同研擬完整的經濟分析，以供決策參考。第三、立法院應在資訊完備後再行實質審查。DEAT表示，應待前兩項作業完成後，再啟動委員會審查，以確保立法能兼顧保障與產業永續。

DEAT強調，外送平台已深度融入民眾日常生活，也為餐飲產業建立新的營運模式。外送產業牽涉範圍廣，立法若未充分掌握市場運作方式，可能造成無法逆轉的產業衝擊。協會呼籲，所有法制調整應建立在完整資訊之上，兼顧外送員保障、消費者利益、商家生存與產業發展，避免因倉促立法破壞既有生態。

