外送專法拚本會期三讀 廖偉翔：不讓勞動權再等待

（記者陳志仁／台北報導）立法院初審通過《外送專法》草案，臺灣外送產業權益促進聯盟今（24）日拜會國民黨立法院黨團，呼籲本會期完成二、三讀；藍營立委強調，外送產業已成重要就業型態，制度卻嚴重落後，應儘速補上勞動保障缺口。

國民黨黨團社會福利及衛生環境委員會召委廖偉翔表示，外送產業已成為台灣重要就業型態，卻長期缺乏相對應的制度保障，勞動權益明顯落後於產業發展；承諾將於下週內儘速召集朝野協商，凝聚共識，全力推動外送專法完成二、三讀，避免制度空轉，讓外送員權益不再被延宕。

廖偉翔指出，外送平台亮眼的業績，來自外送員、合作商家與消費者的共同付出；Uber 執行長庫斯洛沙希日前公開說，台灣已成為 Uber Eats 全球前十大市場，顯示平台在台灣獲利可觀，但經營風險與成本卻長期不對等轉嫁給外送員與商家，專法正是為了建立更公平的產業環境。

針對平台宣稱新法將禁止疊單的說法，廖偉翔鄭重澄清，專法並未禁止疊單，而是要求平台保障「每一單」的最低報酬，避免外送員因演算法設計而遭變相剝削；他也要求平台停止以不透明的資訊，對外送員與社會進行情緒勒索，制度討論應建立在事實、責任與誠實揭露之上，而非話術操作。

廖偉翔強調，任何產業都不能以創新之名行剝削之實，國民黨黨團已正式「接下訂單」，呼籲民進黨與相關部會共同完成制度的改革，不要延遲送達，更不要棄單，回應外送員與社會期待。

