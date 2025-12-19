外送專法掀漲價隱憂？ 洪申翰駁：時薪底線保障外送員權益 影響消費端價格不大

《外送專法》針對疊單有限制，外送平台寄信給消費者暗示未來將出現變化。廖瑞祥攝



針對知名外送平台於今（12/19）日寄出電子信件給消費者，針對《外送專法》中的「疊單」條款，暗示未來的調整與變化，使得外界憂心將推升成本、轉嫁到消費者身上，勞動部長洪申翰受表示，若以「時薪底線」作為保障基礎，對消費端價格的直接影響應不會太大，畢竟外送專法的核心任務，是確保外送員工作時有最基本的權益。

Uber Eats台灣總經理李佳穎在今天中午寄出一封信給所有客戶，提及《外送專法》對平台及消費者可能造成的影響，更直接以疊單為例，因為定義落差導致疊單帶來的效率與效益消失，原本因疊單而被「節省」掉、看不見的成本浮現出來，得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下，共同承擔並說明未來營運模式可能有所改變，將會以調查方式對消費者意願及其想法進行調查，間接暗示調整與變化。

廣告 廣告

部長洪申翰受訪時說，《外送專法》以最低工資的概念設計外送員提供服務期間的最低時薪，換算約每小時245元，相較平台過去對外界宣稱平均時薪約270至290元，兩者仍有一段距離。因此，若以「時薪底線」作為保障基礎，對消費端價格的直接影響應不至於太大。

洪申翰也坦言，近期平台與外送社群更聚焦討論的是如何界定「每一單的定義」，進一步牽動「疊單」問題，先前《外送專法》在社福及衛環委員會的審查階段時，確實有立委提出討論，畢竟外送員過去在疊單過程中，報酬與權益曾出現被稀釋、減損的情況。

他強調，尊重各界針對特定議題進行討論，但勞動部的立場是，外送員作為產業重要的工作者，其基本權益與收入保障必須先到位，成立專法並非追求「多高的薪水」，而是要把最低保障的底線畫出來，確保外送員工作時有最基本的權益支撐。

洪申翰指出，法案已進入後續協商階段，會尊重各方對不同主題的討論，本質上是平台、外送員、消費者、店家之間「四方權益」的平衡；而過去相對弱勢的一方是外送員，權力關係相對強勢的一方是平台，勞動部在設計制度時，會以兼顧四方、但補足弱勢保障缺口為重要方向。

更多太報報導

千萬勞工定心丸！勞保條例初審通過 政府最終責任入法、撥補金額「只增不減」

需求激增！就安基金增撥8820萬 支應外籍看護家庭擴大喘息

無薪假人數大減2000人、創近三個月新低 勞動部：「這因素」讓大企業暫停通報