外送專法擬定最低時薪245元 洪申翰曝1原因：外送費不會漲

台灣外送產業興盛，從業人員已達約15萬人，然而卻長期存在「外送員保障不足」問題，為此勞動部研擬增訂外送專法，保障從業人員報酬、申訴等權益。（本報系資料照）

台灣外送產業興盛，從業人員已達約15萬人，然而卻長期存在「外送員保障不足」問題，為此勞動部研擬增訂外送專法，保障從業人員報酬、申訴等權益，不過，也因明訂時薪不得低於最低工資1.25倍，也就是245元，讓不少民眾憂心未來外送費將飆漲，勞動部長洪申翰就回應，此底線比目前平台給出的平均時薪約270至290 元更低，因此不用擔心外送費上漲。

洪申翰今（24）日出席廣播節目《POP撞新聞》，並針對外送專法進行評論，洪指出，疫情後外送員快速增加，如今規模已大到不能再忽視其勞動權益，然而，外送平台用數位技術進行調度與控管，已與傳統僱傭關係不同，必須以新的法律來處理。

廣告 廣告

洪申翰表示，外送員最常反映的問題，就是平台不透明的「停權」制度，許多外送員在無法確認原因的情況下，被暫時停權數日，且不一定能取得有效申訴管道，而為保障四方關係中最為弱勢的外送員，專法將要求平台建立明確的申訴與救濟機制，不得任意停權或終止契約。

而專法中的「1.25倍最低時薪」從何而來，同樣受外界關注，為此洪申翰說明，外送員必須自付油資、車輛折舊，且工作包含大量等單時間，因此實際成本比一般打工族高，經過交通部公式計算後，1.25 倍較為合理，而這並非要替外送員加薪，而是避免平台隨意下修報酬。

洪申翰強調，目前平台給出的平均時薪約為270至290 元，而勞動部版本的245元比這更低，因此評估不會造成外送費上漲。

洪申翰補充，目前平台僅提供商業保險，但沒有職災保險，專法將明定平台必須為外送員投保職災保險，以保障外送員權益，不再是獨自承擔所有風險，期盼能讓整個產業共好、永續發展。

更多中時新聞網報導

趙小僑馬拉松式經營YouTube頻道不被流量牽著走

龍蝦爪畸形父 喜迎健康女

邱澤、許瑋甯月底辦婚宴