外送專法攻防白熱化！Uber喊「禁疊單」恐漲價 工會反擊：誤導社會

記者蔡曉容／綜合報導

立法院於12月4日通過《外送員專法》初審草案，引發各界熱議。Uber執行長霍斯洛沙希（DaraKhosrowshahi）首度訪台，表態支持立法方向，但同時警告「禁止疊單」恐導致外送費用上漲、配送效率下降。不過，多個外送工會今（12）日於立法院前召開記者會，直指平台說法誤導社會，呼籲Uber正視外送員的實際處境。

立法院於12月4日通過《外送員專法》初審草案，引發各界熱議。（示意圖／Unsplash）

霍斯洛沙希指出，台灣是Uber全球70個市場中，外送業務成長相當亮眼的地區之一，也是少數同時提供外送與叫車服務的市場，且外送規模已超越叫車服務。他表示，目前合作商家與外送夥伴人數皆突破10萬人。對於專法中保障外送員申訴權、維持彈性工作的規範，Uber表示支持，但對「全面禁止疊單」持保留態度，認為疊單能提升配送效率、減少交通負擔，也有助增加外送員收入。

Uber估算，若全面禁疊單，餐廳每月將增加約百萬次外送員入店取餐次數，不僅提高店家負擔、拉長等待時間，也可能推升每筆外送費平均約20元。霍斯洛沙希強調，未來將持續與工會及政府溝通，尋求更可行的配套方案。

對此，多個外送工會今日公開反駁，指出平台長期以疊單為由壓低報酬，甚至出現「三單僅45元」的極端案例。工會認為，真正危及外送員安全的並非專法，而是低薪與高風險的工作結構；若能導入時間計價制度，才有助降低事故風險、保障勞動權益。工會批評，Uber將經營風險轉嫁為社會恐懼，操作輿論以迴避平台規則不透明等長期問題。

國民黨青年部與多個工會團體也表示，跨國平台不應以恐嚇式說法影響政策判斷，《外送員專法》的核心目的，在於建立外送員最基本的勞動保障，而非犧牲勞權換取效率。

此外，來自愛沙尼亞的叫車平台Bolt已於今年9月進入台灣市場，目前僅提供叫車服務，但也規畫未來拓展外送業務。對此，霍斯洛沙希回應，Bolt與Uber在全球市場屬於良性競爭，有助於刺激產業發展，最終仍將回饋給消費者。

