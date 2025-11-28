外送專法獨缺消費者、店家意見 消基會憂成本轉嫁全民埋單

勞動部近日預告《外送員權益保障及外台管理法》草案，提及專法目的為「保障外送員」，草案中鮮少提及關於消費者及店家相關條文。（報系資料照）

外送專法近日實質審查？勞動部近日預告《外送員權益保障及外台管理法》草案，提及專法目的為「保障外送員」，草案中鮮少提及關於消費者及店家相關條文，消基會28日呼籲，草案設計過程中，欠缺聽取消費者與店家意見，將導致成本全面轉嫁，改由消費者「埋單」、店家也要承受高抽成壓力，形成新的不公平，將於28日提供消基會意見予勞動部。

消基會秘書長陳雅萍說，新冠肺炎疫情之後外送已深入民眾的三餐，毋庸置疑很多消費者仰賴外送，勞動部預告的外送員專法強調保護外送員權益，對此消基會樂觀其成，但外送不止平台及外送員，還有消費者及店家等，憂心訂定專法後，平台會主張成本增加轉嫁至消費者，恐怕讓消費者負擔不必要費用。

消基會執行董事徐則鈺指出，消費者聲音未曾在草案預告前被徵詢過，其中最關鍵的條文之一就是外送員薪資的1.25倍最低工資時薪保障，擔心外送過程被拉長，且現行外送點餐費用為消費者預先支出，若是送餐時間超乎原本預期的費用誰來負擔？若是平台把成本轉嫁給店家，可想而知店家可能進一步調漲售價或是品質難以維持，受害都是消費者，呼籲主管機關應誠實告知消費者未來恐怕要負擔必要成本。

消基會執行董事吳榮達提及，法案中攸關成本的條文包括保障外送期間最低工資時薪1.25倍、平台應負擔保險等，呼籲主管機關應精算轉嫁至每一單的成本，增加成本會由誰來負擔？若是未精算便上路恐怕會讓消費者降低消費、外送產業萎縮，外送員恐怕也受害。

