外送專法草案明定外送員時薪 不得低於最低工資1.25倍
外送員在大街小巷穿梭，忙著幫顧客送商品，為了保障外送員薪資等工作權益，勞動部日前預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，首度以法律規範外送平台、外送員、消費者與商家4方關係，並明訂外送員每小時收入不得低於最低工資1.25倍，若以明年2026年最低時薪來計算，就是245元。
勞動部勞動關係司長王厚偉21日指出，「每一單都是獨立的計算，我們不採所謂的截長補短跟平均。」
勞動部表示，在外送員報酬部分，明定外送員每筆訂單，不得低於交通部核算的基本運價，且核算後每小時薪資不得低於最低基本工資1.25倍。
另外，外送員也享有離線權，平台不可強迫外送員一定要接單；若平台任意停權、要終止契約，也要由平台負舉證責任，未來將成立獨立申訴受理小組，保障外送員工作權。
全國外送產業工會理事長陳昱安表示，「我們需要去自付成本，譬如說車輛折舊油錢，甚至保養等等的，所以各國目前如果用基本時薪的保障的話，都是大概是1.5倍的範圍，我們會希望可以調到基本時薪的1.5倍。」
消基會董事長鄧惟中認為，「有一個風險在，它可能最後的結果，並不一定能夠去照顧到這個外送員，反而會讓這個成本被這個平台轉嫁到消費者。」
此外，新法也首度將「天然災害」入法，明定停止上班上課期間，外送平台應停止營業，如果平台未幫外送員投保職業災害保險，外送員不能上線接單，否則最高可開罰50萬元。
勞動部強調，草案預告期7天內、將蒐集各界意見，作為後續調整依據，再送行政院審議。
