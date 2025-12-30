外送專法衝擊生計？Uber Eats首曝調查結果：8成商家喊討論不足

生活中心／賴俊佑報導

Uber Eats 首曝調查結果，8成商家認為外送專法討論不足。(圖／Uber Eats提供）

《外送專法》草案於日前完成草案初審，Uber Eats今(30)日發布平台針對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者三方意見調查結果，7成消費者對專法實施感到不樂觀，超過8成商家認為專法討論不足，更有超過7成商家擔心，一旦因《外送專法》導致價格上漲、消費者流失，訂單量將下滑，衝擊生計。

Uber Eats：超過八成商家認為外送專法討論不足

Uber Eats表示，為深入了解外送專法立法對於平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴各方帶來的潛在影響，以著手研究未來的營運調整方向，近日針對平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴進行意見調查。其中，「討論不充足」、「未能充分反映各方意見」成為各方的最主要擔憂之一。僅 11.6% 的消費者認為目前專法討論有充分反映消費者聲音，49.2% 持否定態度；在表示知悉此專法的合作夥伴當中，超過八成（80.1%）商家合作夥伴、近半數（47.4%）外送合作夥伴均指出，目前社會、政府與媒體上對於《外送專法》的討論並未反映其意見。

針對專法上路後外送產業可能面臨的營運調整，Uber Eats表示，根據調查超過7成（71.5%）的商家合作夥伴表達擔憂，一旦因《外送專法》導致價格上漲、消費者流失，訂單量將下滑，進而直接衝擊店家生計。同時，接近9成（87.8%）的商家一致認同「費用增加」是未來最擔心的變數。在消費者端，平台難以吸收的新增成本也可能反映在費用上。近5成（47.7%）的消費者擔心，專法實施後新的外送產業規則，將影響既有的生活節奏。整體結果顯示，《外送專法》可能改變既有的市場運作模式與供需平衡，引發使用者對市場萎縮與影響日常生活的高度憂慮，也凸顯目前立法過程仍缺乏更全面、更深入的討論。

Uber Eats ​：改變「疊單」機制衝擊消費者使用意願

Uber Eats 認為，台灣現行的「疊單」機制是結合科技創新與市場經驗累積的解方，能夠增加外送合作夥伴的送單效率、降低消費者付出的成本，進而幫商家合作夥伴創造更多訂單。針對目前《外送專法》草案條文中的「訂單」定義將影響目前「疊單」的運作，近6成（59.6%）的消費者指出，若《外送專法》通過後平台不再有誘因使用「疊單」外送的情況下，將因潛在的費用增加或等待時間變長而減少使用或不再使用外送平台。

同時為了讓消費者、商家與外送合作夥伴都能清楚了解並參與《外送專法》討論，Uber Eats 亦將專法草案及其影響整理成一份重點懶人包，發布於 Uber Eats 官網，Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，「Uber Eats 長期以來倡議外送合作夥伴應獲得更完善保障，樂見台灣推動專法討論。我們認為，多方供需平衡是外送產業的核心，相關立法需更加充分地考量外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者及平台與產業實際運作情況，才能促進產業永續發展。」

