外送專法衝擊 平台擬調整營運

外送平台業者表示，受到《外送專法》影響，原節省成本將浮現，營運方式可能需要調整。（本報資料照片）

《外送專法》通過立院初審，勞動部長洪申翰曾稱不用擔心外送漲價，但Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）日前表示，專法上路後無法疊單，外送費恐增逾20元，遭工會批製造恐慌。Uber Eats台灣總經理李佳穎19日再度說明，儘管未禁疊單，但因定義落差，導致效率消失，提高的成本會由各方共同承擔，將研議新營運模式。

庫斯洛沙希11日訪台針對《外送專法》討論部分表示，支持立法提供外送員保障，但禁疊單使運送效率降低，將為外送員、商家以及消費者帶來負面影響，每筆外送費恐漲逾20元，盼在保障外送員薪資前提下允許疊單。工會對此批評，疊單仍可存在，平台是製造恐慌。

廣告 廣告

李佳穎向用戶發信稱，疊單是結合科技創新與市場經驗累積的解方，是因應台灣不同城市形態產生的彈性運作，若能順路增加取餐及送餐點，可提高送單效率，同樣時間完成更多訂單、更易賺獎勵，也推出附近店家加購免運優惠，幫商家創造更多訂單。

Uber Eats統計，疊單幫台灣消費者節省每單至少20元外送費，每月也幫外送夥伴減少總計3000萬公里行駛里程，減少不必要油電支出、機車損耗，也節能減碳。

李佳穎指出，專法是外送社群推動「提高收入、保障報酬樓地板」訴求的結果，草案某些內容儘管立意良善，但在缺乏廣泛討論及對實際營運理解下恐產生預期外效果，以疊單為例，儘管專法未禁止，卻因定義落差，導致效率消失，平台沒繼續疊單誘因，原節省成本將浮現，讓平台、消費者、外送員與商家在新制下共同承擔。

李佳穎說，專法在立院已完成委員會審議，平台已啟動分析與準備工作，將於數周內研議各方最可能接受的新營運模式。Uber Eats宣布將向用戶展開調查，包括專法實施後可能調整營運模式接受度，及若取消現行疊單，對各方產生的影響與嚴重程度等。