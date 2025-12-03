外送專法訂時薪！打開APP就能賺錢？ 工會駁

勞動部保障外送員權益的專法將明訂每小時基本報酬不得低於最低工資的1.25倍，約為245元。這項保障措施引發各方關注與討論，外送工會代表強調此報酬計算是基於實際跑單時間，而非僅開啟應用程式等單就能獲得報酬。同時，消費者權益團體也表達了對成本可能轉嫁消費者的擔憂。勞動部長洪申翰則表示，專法制定過程已納入各方意見，目的在於兼顧外送行業所有相關方的權益。

（圖／TVBS）

各縣市外送工會正密切關注專法審查進度，甚至緊盯國會即時轉播。根據勞動部規定，外送員每小時基本報酬不得低於最低工資的1.25倍，約245元，以保障外送員的基本收入。換算下來，專法通過後，外送員每分鐘可賺取4元。

洪申翰表示，勞動部已收集許多意見，希望在委員會上能有充分討論，以兼顧外送行業各方權益。對於外送員實際收入，新竹外送員工會理事長文萬華澄清，外送員必須實際跑單才能獲得報酬，例如跑單10分鐘才能得到約40元，並非不跑單就能獲得報酬。他強調，外送員要求的不是高薪，而是最基本的人權保障。

目前，主要外送平台在5公里內的配送費用，熊貓為每單50元，Uber為45元。然而，有些平台可能要求外送員在5公里內送三單，使每單報酬僅約15元。立委范雲指出，各國對外送員保障模式不同，如瑞士將外送員納入傳統勞工保障，德國則有中間勞動者類型提供一定程度保障，她希望台灣能創造薪資透明、勞動公平安全的外送工作環境。

消費者文教基金會質疑，專法保障外送員權益後，是否會導致外送員刻意延長送餐時間，使消費者取餐延誤，或將成本轉嫁給消費者。對此，洪申翰回應，勞動部已與各方討論，專法明訂後的實際運作將取決於市場機制，消費者也有不使用外送服務的選擇權。

