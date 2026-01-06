外送專法調整最低薪資！曾揭「疊單定義落差」 Uber Eats發聲：恐連帶影響消費者

全台外送平台專法今（6日）通過。（本刊資料照）

全台外送平台專法今（6日）通過，包含最低時薪計算即245元、強制業者投保等新制，預計總統公布後6個月開始實施。對此，外送平台Uber Eats、foodpanda做出回應，直言最終版本恐對外送員、商家及消費者產生連帶影響。

立法院今通過全台首部外送平台專法《外送員權益保障及外送平台管理法》三讀，新法明定外送員每單最低報酬、限制平台片面改約、強制投保職災保險外，也同步保障消費者與合作店家權益。在報酬保障上，新法明定每一筆訂單的報酬，不得低於外送服務期間，以2026年最低時薪計算即245元，並設有最低保障金額45元及調整機制。

外送平台專法新制上路恐轉嫁消費者？

針對《外送員權益保障及外送平台管理法》三讀通過，外送平台Uber Eats今也做出回應，指樂見台灣推動專法討論，坦言儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，也盼持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，考量市場運作與產業需求。

事實上，Uber執行長庫斯洛沙希去年底訪台，曾坦言外送專法禁止疊單消費者每單要恐怕多付出20元成本；而Uber Eats台灣總經理李佳穎也以公開信表示，專法對「疊單」定義的落差，恐致外送效率消失，營運可能需要調整。

foodpanda回應了

另外，foodpanda稍早也做出回應，表示支持全面且廣泛討論《外送專法》，也尊重三讀通過內容，但面對此全新訂定之法案，將啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，以因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益。

