外送專法逐條審查 工會盼保障薪資及工作權

（中央社記者張雄風台北3日電）外送專法今天於立院逐條審查。外送工會表示，外送員希望的是最基本的薪資和工作權保障，也希望今天的逐條審查，能為外送員、店家以及消費者爭取更大更全面的保障。

外送專法將今天正式進入立法院社福及衛環委員會逐條審查階段，台灣外送產業權益促進聯盟、全國外送產業工會等團體今天聚集在立法院群賢樓前，盼盡速促成外送專法的立法。民進黨立委鍾佳濱、林月琴，民眾黨立委陳昭姿也出席聲援。

鍾佳濱表示，外送專法目的在取得各方共生共榮，各委員的版本有些許差異，也願意在委員會中清楚地聆聽各界的聲音，一定會進行實質討論和實質審查，綜合出各界最能接受的版本。

陳昭姿表示，外送員在工作時遇到許多困難與瓶頸，包括不預警被降薪、遇到申訴時缺乏公正的平台為自己辯護，以及工作人身安全等問題；因此外送專法重視薪資計算、申訴管道、保險等。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，外送員要的並不多，只希望有最基本的保障，包括薪資和工作權；希望今天的逐條審查，能為大眾（包含外送員、店家以及消費者）爭取更大更全面的保障。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪告訴中央社記者，有外送平台在2日下午，透過App內公告的方式，向特定外送夥伴發送問卷，並非所有外送員都收到；經與聯盟與工會檢視，認為問卷的題目錯誤百出，且引導性非常強烈，目的幾乎是篤定要將結論引導至反對外送專法的立場。

對此，蘇柏豪批評此舉「非常不可取」；而工會也發起拒填行動，即使調查結果符合平台所願，也不代表是多數外送員想要的結論。

蘇柏豪強調，如果實施專法會造成消費者漲價，這代表平台長期以來都在對社會大眾說謊，過去平台聲稱外送員平均時薪為新台幣270到290元，而勞動部目前設的下限是245元；建立一個合理的機制不應該造成產業動盪、大量掉單，或是對消費者漲價的狀況。

根據勞動部所提「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬。而明年最低工資時薪為196元，1.25倍就是245元，比目前外送平台給的時薪（270元至290元）還低。（編輯：李淑華）1141203