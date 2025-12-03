外送專法逐條審查！時代力量籲朝野加速三讀：保障外送員不能再等

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院衛環委員會今（3）日將逐條審查攸關外送員權益的《外送平台管理及外送員權益保障專法》。時代力量表示，這部專法是「力挺外送員尊嚴與安全的關鍵一戰」，呼籲朝野各黨務必在本週順利出委員會，並於本會期完成三讀，讓外送員能在明年即獲得制度性保障。

時代力量指出，外送平台進入台灣超過十年，雖提升民眾生活便利性，卻也讓外送員長期暴露在高風險的勞動環境中。外送員面臨平台單方面下修報酬、缺乏保險、無預警停權、欠缺申訴機制等問題，「收入被平台不斷壓低，生活品質惡化，一旦出事就可能立刻陷入生計崩塌」。

該黨表示，時代力量早於兩年前就與工會合作提出外送專法草案，補足現行法規漏洞，但因被卡在委員會，至今已延宕超過兩年，使外送員持續在沒有制度保護的風險環境下工作。因此，今日的審查「至關重要」，攸關專法能否在本會期內完成立法。

時代力量強調，全國外送產業工會今日將在立法院外全程監督審查進度，時力也將全力支持，並呼籲朝野凝聚共識，推動四大變革：一、設立最低報酬樓地板，保障外送員基本所得；二、平台與外送員共同負擔職災保險，提升安全保障；三、停權需具正當理由並建立透明申訴機制，避免外送員被無預警斷糧；四、天災強制停業制度，杜絕「賣命單」，保障生命安全。

針對外界質疑「最低報酬以基本工資1.25倍為基準是否過高」，時代力量澄清，這項設計並非變相加薪，而是反映外送員的隱性成本，包括機車、油錢、折舊、維修費等。「一般勞工的工作配備由公司提供，但外送員必須自行負擔，因此報酬倍數只是將成本納入計算。」

至於外界擔憂「設地板價會讓運費變天價」，時代力量反駁，指出地板價其實遠低於外送員目前平均時薪 270 至 290 元，「立法目的不是拉高市場價格，而是避免平台惡意下修待遇」。

時代力量重申，立法時機已成熟，各黨團也普遍認同應保障外送員權益，呼籲朝野務必讓專法順利出委員會、加速三讀，讓台灣第一部外送專法成為勞工保障的關鍵里程碑。

