外送專法通過 平台業者：不排除調漲費用

立法院會昨（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，Uber Eats表示，尊重立法流程，將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通；foodpanda則坦言，未來外送訂單相關費用不排除任何變動的可能。

foodpanda表示，將啟動各項營運模擬，因應可能的產業變動及市場衝擊。Uber Eats表示，希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。

外送專法自勞動部去年11月預告將提出草案到三讀，不到三個月。先前外送平台業者多次呼籲立法院多方聽取意見，特別強調以及開放疊單的效率與效益，Uber Eats也提出禁止疊單將造成每單平均增加20元成本，影響消費者、餐廳與外送員。

廣告 廣告

但外送專法要求保障每單報酬不低於45元，業者指出，雖然法條沒有明文禁止，但在訂單的嚴格定義下，疊單沒有太大的實質效益。

先前Uber Eats台灣總經理李佳穎指出，法規會讓平台沒有繼續疊單的誘因，被節省看不見的成本也會浮現出來，讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下共同承擔。

【看原文連結】

更多udn報導

老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺

寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣曝光

買蛋餅結帳聽到神秘數字88888 陌生阿姨1句感動上萬人

性感但危險！新疆維納斯「肩帶斷掉不停下滑」隨時會走光