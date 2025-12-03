外送專法連審2天！外送工會籲盡速立專法保障外送員

多個外送工會3日赴立法院力挺外送專法。（林良齊攝）

外送平台登台近 13 年來，外送工會等長期爭取「外送員專法」，立法院社會福利及衛生環境委員會3日及4日排審，朝野委員共提出26個版本，工會3日赴立法院力挺外送專法，但日前消基會等民間團體憂心會衝擊消費者，勞動部長洪申翰3日受訪時說，各方都有接觸及討論。

外送工會批評，平台在北北基宜地區於1日又再次調降外送員獎金，讓許多外送員的收入瞬間下跌，沒有預告、沒有透明原則、沒有協商機制，凸顯制度空白下外送員處境的脆弱，也再次顯示外送產業急需明確法制化以保障最基本的工作權益。

廣告 廣告

外送工會質疑，平台2日再次發送問卷，藉此煽動反對修法的情緒，操作背離事實，也試圖讓外送員恐懼改革、害怕制度化，以便讓平台得以繼續維持現狀、避免負擔本應承擔的責任。

外送工會指出，《外送專法》有透明的費率制度、合理且穩定的報酬、安全保障與停權申覆機制，是避免演算法壓迫與保障工作權益的必要基礎；並不會降低自由度，也不會剝奪工作彈性。對店家而言，專法的合約範本制度將改善平台與店家資訊不對等的結構，使中小店家能有更公平的交易環境。對消費者而言，專法以定型化契約規範，運價也能經過審議機制制定上限，讓消費者不再被平台不透明的計費與說詞誤導。

而勞動部日前預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，預告期已於上周結束，洪申翰說，收到各界蠻多的意見，而朝野委員也都各有版本，可以於3日的委員會上好好討論兼顧外送行業的四方的權益，尤其是外送員的權益。

更多中時新聞網報導

NBA》16戰苦吞14敗 快艇瀕臨崩潰

聽女兒初生啼哭 陳澤耀幫妻擦眼淚

雷艾美爬非洲山崩潰怒吼