外送專法過關獨漏「這塊」？游淑慧曝隱憂

▲外送專法過關獨漏「這塊」？游淑慧曝「倒霉苦主」：被剝兩次皮。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定外送員每筆訂單基本報酬，換算時薪不得低於最低工資1.25倍，且每單不得低於45元，消息一出，不少人拍手叫好，認為外送員長期勞動處境終於獲得制度性保障。台北市議員游淑慧卻反問：「那消費者的權益呢？有人關心過嗎？」

游淑慧指出，現行外送消費早已讓消費者被剝兩次皮，除了要付外送費，餐點本身還被平台加價，幅度高達35%至50%。她曾在外送平台點過一碗碗粿，價格比店內高出將近五成，直到某天親自到店裡消費，才驚覺「真的加很大」。消費者付了配送費，等同自行聘請外送員取餐，對店家而言並未增加額外成本，理論上餐點價格不該因此調高；但現實卻是，外送平台向店家抽成，餐廳只能將成本轉嫁到餐點價格上，最終由消費者埋單。

廣告 廣告

最賺的永遠是平台，最倒霉的還是消費者。游淑慧直言，若立法只保障外送員薪資，卻未同步規範平台的抽成與收費上限，未來平台為維持原本豐厚獲利，勢必提高消費者收費，或加重特約餐廳的抽成比例。她指出，美國部分州早在2020至2021年間，就已針對外送平台訂立抽成上限；英國更透過「數位市場、競爭與消費者法」，要求平台收費透明，禁止隱性或事後加價。

相較之下，台灣目前的外送專法，仍未觸及平台收費核心問題。游淑慧坦言，最擔心外送平台在市場上已呈現高度集中、近乎獨占時，若缺乏合理監管，所有新增成本，最後恐怕會一層一層轉嫁到消費者身上。她呼籲，政府同步檢討並合理規範外送平台的收費與抽成機制，才能在保障外送員權益的同時，也真正守住餐廳業者與消費者的權益。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

外送員專法通過！每筆訂單報酬「保底45元」 Uber Eats回應了

送餐還要買門票？韓國公寓要外送員付「出入使用費」 遭網友罵爆

外送專法三讀通過每單保底45元！學者曝歐美經驗：價格必定會漲